El crecimiento de Christantus Uche en la élite del fútbol europeo empieza a dar frutos, y en ese camino también hay un nombre que vuelve a escena: la AD Ceuta. El centrocampista nigeriano, que pasó por el conjunto caballa antes de dar el salto al fútbol profesional, comienza a consolidarse en el Crystal Palace y a cambiar un escenario que, hace apenas semanas, parecía condenado al fracaso.

Uche, de 22 años, fue por fin titular y goleador en la Conference League con el conjunto londinense, firmando una actuación convincente ante el Shelbourne en Dublín. Un paso adelante que no solo refuerza su futuro en la Premier League, sino que también da oxígeno al Getafe, club propietario de sus derechos, que incluyó en el acuerdo de cesión una opción de compra obligatoria de 20 millones de euros si el jugador alcanza las diez titularidades.

La historia de Uche es la de una progresión constante. Desde sus primeros pasos en la AD Ceuta, donde empezó a llamar la atención por su potencia física y capacidad ofensiva, hasta su llegada al fútbol profesional español y, posteriormente, a Inglaterra, el nigeriano ha ido superando etapas a base de trabajo. En Ceuta encontró continuidad y confianza, elementos clave para que su talento no pasara desapercibido.

Su situación en el Crystal Palace parecía estancada hace apenas un mes. Sin titularidades y con minutos residuales, incluso se llegó a plantear la posibilidad de una salida anticipada. Sin embargo, tres factores han cambiado el rumbo: su buen impacto ante el Fulham en Premier League, la ausencia en la convocatoria de Nigeria para la Copa de África —que le permite quedarse en Londres— y la lesión del delantero titular Jean-Philippe Mateta.

El resultado fue una oportunidad que Uche no desaprovechó. Gol, presencia ofensiva, trabajo defensivo y 90 minutos completos que convencieron a Oliver Glasner, técnico de los eagles, quien reconoció públicamente que el futbolista “se lo merecía” y que “puede ayudar al equipo”.

Con una titularidad ya en su cuenta y un calendario navideño exigente por delante, Uche tiene ahora el escenario perfecto para seguir creciendo. Mientras el Crystal Palace encuentra soluciones en ataque y el Getafe se acerca a una operación clave para su economía, en Ceuta se mira con orgullo la evolución de un futbolista que empezó a construir su sueño en el Alfonso Murube y que hoy comienza a abrirse paso en la Premier League.