El estadio Alfonso Murube será el escenario de uno de los encuentros más atractivos de la jornada 18 de LaLiga Hypermotion. La AD Ceuta recibe este domingo a la UD Las Palmas en un duelo entre dos equipos situados en la parte alta de la clasificación y que promete emociones fuertes. Además, será el último partido como local del Ceuta en un 2025 inolvidable para la ciudad autónoma.

El choque cerrará el fin de semana futbolístico en la categoría de plata y se presenta como una prueba de nivel para ambos conjuntos, con objetivos ambiciosos de cara a la segunda mitad del campeonato.

Horario: ¿a qué hora es el Ceuta – Las Palmas?

El encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga Hypermotion se disputará el domingo 14 de diciembre de 2025, a partir de las 21:00 horas, en el Alfonso Murube.

Televisión: ¿cómo ver en directo el Ceuta – Las Palmas?

El partido podrá seguirse en directo por televisión a través de múltiples plataformas. La retransmisión estará disponible en Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin TV y MásMóvil, entre otras opciones.

¿Cómo seguir online el Ceuta – Las Palmas?

El Ceuta – Las Palmas también podrá seguirse en vivo y online a través del minuto a minuto de AS.com. Desde una hora antes del inicio se ofrecerá la previa del encuentro y los onces iniciales. Al término del partido, los lectores podrán consultar la crónica, las declaraciones de los protagonistas, el resumen en vídeo y todas las noticias más destacadas del choque.

Un partido marcado en rojo en el calendario y que promete cerrar el año en Ceuta con un ambiente de fútbol grande.