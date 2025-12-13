La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido con contundencia a su homóloga de Trabajo, Yolanda Díaz, después de que esta pidiera una remodelación del Gobierno tras los recientes casos de corrupción y acoso sexual en torno al PSOE. Robles ha espetado a la líder de Sumar que se centre en sus tareas ministeriales, recordando que «determinadas lamentaciones no tienen ningún sentido».

Robles pide a Díaz centrarse en el trabajo

Yolanda Díaz había sorprendido al Gobierno este viernes al utilizar la frase «no podemos continuar así» para pedir cambios, un discurso similar al empleado meses atrás tras la dimisión del exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán. La reacción del Partido Popular no se hizo esperar («Vuelve a enfadarse mucho, pero sin soltar el sillón», dijo Ester Muñoz), y este sábado llegó la crítica desde el ala socialista del Ejecutivo.

Margarita Robles, en declaraciones a los medios en el Congreso, le instó a la acción:

«Yo lo que le diría a la señora Díaz es que hay mucho que trabajar… Supongo que la ministra de Trabajo tendrá mucho que trabajar en su ministerio. Yo tengo mucho que trabajar en el mío, trabajando por la seguridad, por la paz en España y en el mundo.»

Robles sentenció que los ciudadanos piden trabajo, no «determinadas lamentaciones», y abogó por la «tolerancia cero contra la corrupción» y el machismo, animando a cualquier mujer a denunciar.

Defensa de la Justicia frente a los ataques

Robles, que es magistrada en servicios especiales, aprovechó para defender la independencia judicial, un tema sensible tras los recientes ataques de la izquierda política a varios jueces y tribunales.

La ministra de Defensa enfatizó que «hay que apoyar al máximo la Justicia para que dilucide responsabilidades«.

Esta declaración se produce en un contexto de críticas directas de Yolanda Díaz a la Justicia, especialmente tras la condena al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Díaz no solo calificó a García Ortiz de «inocente» y «grandísimo profesional», sino que llamó a la movilización contra el Tribunal Supremo, al que acusó de haber «tomado parte» en la causa y de «vulnerar su mandato constitucional».

Otros jueces y tribunales que han sido atacados por ciertos sectores de la política incluyen:

• El Tribunal Supremo que dictó la sentencia del procés.

• El juez Juan Carlos Peinado, por investigar a Begoña Gómez.

• La jueza Beatriz Biedma, por investigar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

• El magistrado Manuel García-Castellón, por su investigación en el caso Dina.