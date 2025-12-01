La Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en Ceuta ha anunciado la licitación de las obras para ampliar el Servicio de Salud Mental del Centro de Salud Otero, con el objetivo de crear nuevas unidades de atención infanto-juvenil. El contrato cuenta con un presupuesto base de 450.598,33 euros y un plazo de ejecución de nueve meses, que comenzará tras la firma del acta de replanteo.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 14 de enero de 2026 a las 23:59 horas, mientras que la apertura del sobre económico tendrá lugar el 21 de enero a las 09:30 horas. Esta actuación permitirá reforzar la infraestructura sanitaria destinada al tratamiento de la salud mental de niños y adolescentes en la ciudad autónoma.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio en el espacio abierto situado entre el edificio polifuncional y el propio centro de salud. Para ello, se demolirá un pequeño almacén con su cubierta inclinada ligera y estructura metálica, permitiendo la implantación de la ampliación. La conexión con el Servicio de Salud Mental actual se realizará a través de la planta semisótano, garantizando la continuidad funcional entre ambas áreas asistenciales.

La intervención se llevará a cabo en dos fases. La primera fase consiste en la demolición de la estructura existente, siguiendo estrictas medidas de seguridad laboral y control del polvo, con retirada de escombros a vertedero autorizado. La segunda fase incluye la construcción del nuevo edificio, que albergará consultas de psiquiatría infantil y juvenil, psicología clínica, enfermería especializada y una sala para terapias ocupacionales o trabajo grupal. Asimismo, se habilitarán áreas complementarias como sala de espera y aseos.

Uno de los elementos destacados del diseño es una sala de espera diáfana con un patio central que permitirá la entrada de luz natural y mejorará la ventilación, creando un entorno más agradable e inclusivo para los menores. La ampliación incorpora además criterios de sostenibilidad mediante el uso de materiales de bajo impacto ambiental y la optimización de la iluminación y ventilación natural en todas las estancias.