El sindicato cifra en 3.243 millones de euros el coste en salarios y cotizaciones no percibidas, lo que equivale a la creación de 62.000 empleos a jornada completa

Mientras la patronal pone el foco en el aumento de las bajas médicas, Comisiones Obreras (CCOO) ha lanzado un contraataque con datos del INE sobre la mesa. Según un estudio de su gabinete económico publicado este lunes 23 de febrero de 2026, durante el pasado año se realizaron en España una media de 2,5 millones de horas extraordinarias impagadas a la semana. Esta práctica, que el sindicato califica de «ilegal», supone que 441.000 asalariados regalaron parte de su tiempo de trabajo, dejando de percibir miles de euros y mermando los ingresos de la Seguridad Social.

Las cifras del «empleo fantasma»

El informe revela que, de los 6,8 millones de horas extra semanales que se realizaron de media en 2025, más de un tercio no fueron retribuidas. Si ese volumen de trabajo se hubiera transformado en contratos legales, se habrían creado 160.000 empleos a jornada completa, de los cuales 62.000 corresponden exclusivamente a las horas que actualmente se trabajan gratis.

Concepto Dato anual (promedio semanal) Total horas extra semanales 6,8 millones Horas extra NO pagadas 2,5 millones Trabajadores afectados por impagos 441.000 personas Media de horas gratis por trabajador 5,6 horas/semana (aprox. 1h al día) Coste total anual (Salarios + Cotizaciones) 3.243 millones de euros Pérdida media anual por trabajador 7.355 euros

Sectores y regiones más afectados

El fenómeno de las horas extra impagadas no afecta a todos los sectores por igual. En términos absolutos, la educación lidera el ranking con 440.000 horas semanales sin remunerar. No obstante, si analizamos la intensidad por trabajador, el sector del transporte y almacenamiento es el más castigado, con una media de 8,3 horas extra gratis a la semana por empleado afectado.

Por comunidades autónomas, Madrid se sitúa a la cabeza de esta precariedad: un 3,4% de sus asalariados alarga su jornada sin percibir compensación, seguida de Asturias (3%) y el País Vasco (2,8%).

Exigencia de medidas al Gobierno

Desde CCOO, Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical, denuncia que este alargamiento de jornada «deriva costes a los trabajadores, a la Seguridad Social y al sistema tributario», además de empeorar la salud laboral y aumentar el gasto sanitario público.

Ante esta situación, el sindicato urge al Gobierno de Yolanda Díaz a desbloquear el decreto para endurecer el registro de jornada, una norma que lleva en tramitación desde septiembre de 2025 pero que sigue sin llegar al Consejo de Ministros. Para Pacheco, esta reforma es «imprescindible» para frenar una práctica que supone un coste inasumible para el sistema.