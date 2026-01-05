

La Audiencia Nacional ha condenado a Raul Stancu, vinculado a la ultraderecha, a un año de cárcel por un ciberataque dirigido contra la web del PSOE en pleno contexto de protestas frente a la sede del partido en Ferraz.

Además de la pena de prisión, Stancu deberá indemnizar con 40.000 euros a los socialistas por los daños ocasionados. Según los informes judiciales, su actividad estaría relacionada con grupos extremistas, algo que ha sido destacado por la formación política afectada.

El fallo subraya la gravedad de los ataques digitales con motivaciones políticas y refuerza la postura de las autoridades de perseguir delitos cibernéticos vinculados a la violencia o a la incitación ideológica.