La previsión meteorológica advierte de registros térmicos excepcionales en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, junto a tormentas con granizo en el norte peninsular

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y las predicciones basadas en el método de las cabañuelas de Jorge Rey coinciden en señalar un episodio de calor extremo en España, que dejará registros de hasta 44ºC en diversas comunidades autónomas. Esta situación de estabilidad generalizada en la mayor parte del territorio peninsular y Baleares convivirá, asimismo, con una masa de aire frío en altura que provocará una notable inestabilidad y tormentas localmente fuertes acompañadas de granizo en el cuadrante noreste del país.

El panorama meteorológico en España afronta unas jornadas marcadas por un aumento térmico histórico que situará los termómetros en umbrales extremadamente altos, una tendencia que, según los expertos, ha pasado de ser un fenómeno puntual a convertirse en una rutina recurrente en la temporada estival. Las alertas permanecen activadas ante la previsión de que se superen de forma generalizada los 36ºC y 39ºC en la mayor parte de la Península y en el sur de Gran Canaria, elevándose el riesgo de manera severa en áreas específicas que registrarán valores de auténtico horno.

De acuerdo con las previsiones oficiales y los análisis de las cabañuelas difundidos por Jorge Rey, el mapa de las temperaturas máximas alcanzará su punto crítico en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca, Lleida y el interior de Baleares, zonas donde los termómetros se situarán de forma generalizada entre los 39ºC y los 42ºC, pudiendo llegar puntualmente hasta los 44ºC en las comunidades afectadas. Por el contrario, se prevé un descenso de las máximas en el cuadrante suroeste y en la mitad sur de Galicia, mientras que en el Cantábrico oriental experimentarán un ascenso. En el archipiélago canario las temperaturas tenderán a la baja, llegando a ser este descenso notable en algunos puntos.

Las temperaturas mínimas tampoco darán tregua durante este cambio de tendencia, consolidando noches de carácter ecuatorial. Los valores nocturnos no bajarán de los 20ºC en los litorales mediterráneos, el suroeste peninsular, el Valle del Ebro y en Canarias. Esta situación se agudizará en los valles del Tajo, Ebro y Guadalquivir, así como en la vertiente sur de las islas Canarias orientales, donde las mínimas se mantendrán por encima de los 25ºC.

Paralelamente al calor extremo, la última jornada de esta ola de calor vendrá acompañada de una marcada inestabilidad en el tercio norte debido a una masa de aire frío en altura. La nubosidad de evolución provocará chubascos y tormentas localmente fuertes en el sistema Ibérico, los Pirineos, el alto Ebro, el noroeste de Castilla y León y Navarra. En estas regiones se esperan rachas de viento muy fuertes e incluso la formación de granizo grande de forma puntual. El régimen de vientos peninsular estará dominado por componentes flojos de componente sur, mientras que en el litoral mediterráneo predominará el régimen de brisas. En el Cantábrico y Galicia se anticipa la presencia de brumas matinales y nubes bajas, mientras que los cielos permanecerán nubosos en la vertiente norte de Canarias.