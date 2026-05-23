La plaza de toros de Las Ventas acoge esta tarde la decimocuarta de las 26 citas del ciclo madrileño, un festejo de rejones con reses de Sánchez y Sánchez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza

La Feria de San Isidro 2026 continúa su curso en la plaza de toros de Las Ventas con la celebración, hoy sábado 23 de mayo, de un nuevo festejo que congrega la atención de los aficionados taurinos. El coso madrileño acoge esta tarde la decimocuarta de las 26 corridas de toros programadas dentro del ciclo isidril, una jornada que en esta ocasión estará dedicada de forma exclusiva al arte del rejoneo y que contará sobre el ruedo con la presencia de tres nombres de gran prestigio en el escalafón.

El compromiso programado para este sábado toma el relevo de la jornada disputada ayer viernes, una cita en la que se lidió una corrida con el hierro de Victoriano del Río para los matadores Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo. Para esta tarde, la expectación del público aumenta ante un cartel compuesto por astados de la ganadería de El Capea (Sánchez y Sánchez) que serán lidiados por los rejoneadores Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Un ciclo de máxima actividad en el coso de Las Ventas

Con el desarrollo del abono de San Isidro, la Monumental de Las Ventas intensifica la actividad de una temporada taurina que consta de una treintena de tardes en la capital. Tras el arranque del mes de mayo con los festejos de apertura de la Feria de la Comunidad de Madrid, entre los que se incluyó la tradicional corrida Goyesca del 2 de mayo, el calendario señala diversas fechas clave que restan por celebrarse en el coso madrileño. Entre ellas destacan la Corrida de la Prensa, fijada para el próximo 28 de mayo; la Corrida In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías, que tendrá lugar el 7 de junio con Borja Jiménez en solitario como único espada; y la tradicional Corrida de Beneficencia, programada para el 14 de junio.

El presente abono cuenta como uno de sus principales reclamos con la doble comparecencia del diestro Andrés Roca Rey, anunciado tanto en la Corrida de la Prensa como en la de Beneficencia, siendo además el protagonista del cartel ilustrador de la Feria de San Isidro 2026. Junto a estas citas, la programación incluye otras combinaciones destacadas como las tres tardes de Alejandro Talavante en el vigésimo aniversario de su alternativa, o los tripletes de actuaciones comprometidos por Víctor Hernández y Pablo Aguado.

Horario y retransmisión televisiva del festejo de hoy

La decimocuarta corrida de la Feria de San Isidro 2026 dará comienzo hoy, sábado 23 de mayo, a las 19:00 horas en la plaza de toros de Las Ventas.

Para todos aquellos aficionados que deseen seguir el desarrollo del festejo de rejones en directo, la corrida se podrá ver por televisión a través de las cadenas autonómicas Telemadrid, Castilla-La Mancha Media y Aragón TV. La emisión estará disponible tanto por medio de la señal habitual de la Televisión Digital Terrestre (TDT) como a través de sus respectivas aplicaciones digitales.

Combinaciones y carteles restantes de la Feria de San Isidro 2026

El ciclo madrileño completará su estructura durante las próximas semanas a partir de las 19:00 horas con las siguientes combinaciones de ganaderías y espadas:

Domingo 24 de mayo: Toros de Alcurrucén para Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández.

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Martes 26 de mayo: Novillos de Conde de Mayalde para Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez.

Miércoles 27 de mayo: Toros de Pedraza de Yeles para Isaac Fonseca, Molina y Jarocho.

Jueves 28 de mayo (Corrida de la Prensa): Toros de Juan Pedro Domecq para Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi, que confirma alternativa.

Viernes 29 de mayo: Toros de Garcigrande para Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado.

Sábado 30 de mayo: Toros de Guiomar Cortés de Moura para Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.

Domingo 31 de mayo: Toros de Adolfo Martín para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña.

Martes 2 de junio: Toros de José Escolar para Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar.

Miércoles 3 de junio: Toros de Lagunajanda para José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón.

Jueves 4 de junio: Toros de Jandilla para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández.

Viernes 5 de junio: Toros de Juan Pedro Domecq para Uceda Leal, Pablo Aguado y Clemente.

Sábado 6 de junio: Toros de Victorino Martín para Morenito de Aranda, Román y Fernando Adrián.

Domingo 7 de junio (In Memoriam): Toros de Domingo Hernández y Victoriano del Río para Borja Jiménez (fuera de abono).

Domingo 14 de junio (Beneficencia): Toros de Victoriano del Río y Cortés para Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández (fuera de abono).