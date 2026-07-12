Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el domingo 12 de julio de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de El Gordo de la Primitiva, Lototurf y ONCE.
El Gordo de la Primitiva
06 · 14 · 28 · 46 · 53
Lototurf
04 · 08 · 14 · 19 · 22 · 29
Reintegro: 4
Caballo ganador: 7
ONCE
Super 11
07, 13, 21, 26, 28, 29, 31, 32, 39, 41, 46, 47, 49, 59, 63, 65, 67, 68, 75, 79 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
414 — Último sorteo del día (21:15)
Sueldazo Fin de Semana
54787 — Serie 010 — Reintegros 7
Mi día de la ONCE
16 de noviembre de 1954 · número de la suerte 02
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.