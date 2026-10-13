13 de octubre: en 1843 Isabel II decretó la bandera nacional con los colores amarillo y rojo; en 1582 se suprimieron días por la implantación del calendario gregoriano; y en 2010 concluyó el rescate de los treinta y tres mineros de la mina San José.

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1843: Isabel II establece por decreto la bandera nacional

En 1843 Isabel II dispuso por decreto la bandera nacional con los colores amarillo y rojo, tomando como referencia la enseña de guerra de la Armada. La decisión fijó la base de la identificación oficial del Estado.

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1582: el salto de calendario por la implantación del gregoriano

En España, Italia, Polonia y Portugal, el calendario dio un salto en 1582. Entre el jueves 4 de octubre y el viernes 15 de octubre se suprimieron días al implantar el calendario gregoriano.

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El cambio alteró la datación de acontecimientos y afectó la organización del tiempo en distintos territorios.

1397: Martín el Humano jura los fueros en Zaragoza

El 13 de octubre de 1397, en Zaragoza, el rey Martín I de Aragón (Martín el Humano) juró los fueros establecidos por su padre, Pedro el Ceremonioso. Dos años después, el 13 de abril de 1399, sería coronado en esa misma ciudad.

La ceremonia de juramento subrayó la importancia del marco jurídico en el gobierno del reino.

1909: fusilamiento de Francisco Ferrer Guardia en Barcelona

En 1909, en Barcelona, Francisco Ferrer Guardia fue fusilado como supuesto instigador de los tumultos de la Semana Trágica. El hecho se produjo en un contexto de fuerte tensión social.

1934: Oviedo ocupada durante la Revolución de Asturias

En 1934, dentro del contexto de la Revolución de Asturias, Oviedo fue totalmente ocupada por las tropas gubernamentales.

Según el relato histórico del propio día, los obreros se retiraron a las cuencas mineras, donde formarían el tercer y último Comité Revolucionario Provincial. Ese movimiento es clave para comprender la evolución del conflicto en la región.

2010: finaliza con éxito el rescate de los mineros de la mina San José

En 2010, en la mina San José, cerca de Copiapó (Chile), finalizó con éxito el rescate de los treinta y tres mineros atrapados desde sesenta y nueve días antes.

El rescate recibió seguimiento internacional por la dimensión humana y la cobertura mediática.

Cierre

El 13 de octubre reúne decisiones institucionales, cambios calendáricos, juramentos políticos y episodios de conflicto, junto a sucesos recientes que trascendieron fronteras, como el rescate en Chile.

Fuente: Wikipedia, efemérides del 13 de octubre.

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