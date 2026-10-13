El BOE publica las fiestas laborales de Ceuta para 2027, incluyendo celebraciones nacionales y locales.

Lee tambien: Una policía en la UCI tras sufrir un infarto por la extrema presión laboral en Ceuta

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la relación de fiestas laborales para el año 2027, que incluye tanto las de ámbito nacional como las específicas de las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla. Esta publicación permite conocer los días festivos que se celebrarán en Ceuta durante el próximo año.

PUBLICIDAD

Para el año 2027, Ceuta contará con varias festividades que coinciden con las de ámbito nacional, así como con algunas propias de la ciudad. Entre las fiestas nacionales que se celebrarán en Ceuta se encuentran el 1 de enero (Año Nuevo), el 6 de enero (Epifanía del Señor), el 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el 1 de noviembre (Todos los Santos), el 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Lee tambien: CCOO exige al Delegado del Gobierno un calendario para negociar la subida del plus de residencia en Ceuta

Además de estas fechas, Ceuta celebrará el 10 de marzo la Fiesta del Eid Fitr, el 17 de mayo el Eidul Adha-Fiesta Sacrificio, y el 5 de agosto la festividad de Nuestra Señora de África, que son específicas de la ciudad.

Estas fechas han sido remitidas al Ministerio de Trabajo y Economía Social por las autoridades de Ceuta, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 2001/1983, que regula las fiestas laborales en España.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 13 de octubre de 2026 (referencia BOE-A-2026-21254).