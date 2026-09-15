Martes 15 de septiembre de 2026: jornada para ordenar prioridades y dosificar el ritmo en Ceuta.
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Para hoy, atención práctica: en salud pide constancia en los hábitos; en amor conviene la comunicación clara; en trabajo, cerrar asuntos sin dilaciones. Planificar los desplazamientos y los tiempos de la mañana suele facilitar las tareas en la ciudad. Aproveche los momentos breves para avanzar trámites pendientes y reserve pausas para evitar la acumulación de tensión.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Te favorece tomar la iniciativa, con margen para corregir sobre la marcha.
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- Color: rojo
- Amor: conversación directa para quitar dudas
- Salud: cuida la tensión acumulada
- Dinero: buen día para revisar gastos
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Buscas estabilidad y hoy las decisiones meditadas te dan tranquilidad. Mantén la rutina que te funciona y evita cambios impulsivos. Revisa asuntos prácticos relacionados con el hogar o la documentación. Si tienes que hablar de compromisos, hazlo con calma y con hechos.
- Color: verde
- Amor: afecto constante, sin complicaciones
- Salud: descanso reparador y pausas
- Dinero: acierta quien se ciñe a lo previsto
- Número de la suerte: 4
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
El día favorece intercambios y conversaciones útiles; canaliza la energía mental para mejorar acuerdos.
- Color: amarillo
- Amor: escucha activa para acercar posturas
- Salud: atención a la hidratación
- Dinero: oportunidades por información y contactos
- Número de la suerte: 2
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Sientes mayor sensibilidad con lo cercano; marca límites para no sobrecargarte. Dediqua tiempo a actividades que te reconforten y evita asumir responsabilidades ajenas. Una conversación breve puede aclarar malentendidos recientes.
- Color: plata
- Amor: gesto cariñoso que se agradece
- Salud: protege la rutina de sueño
- Dinero: prioriza lo esencial
- Número de la suerte: 9
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Muestra lo que haces sin esperar a que otros den el primer paso; tu energía puede sumar.
- Color: dorado
- Amor: claridad en lo que buscas
- Salud: evita excesos y mantén el ritmo
- Dinero: mejora si ordenas prioridades
- Número de la suerte: 1
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Tu capacidad para afinar detalles ayuda a resolver asuntos pendientes. En Ceuta, una organización práctica suele ahorrar desplazamientos y tiempo; revisa listas y plazos para evitar sobresaltos. Evita la sobrecarga mental priorizando tareas concretas.
- Color: azul marino
- Amor: hechos sencillos, no discursos largos
- Salud: vigila la sobrecarga mental
- Dinero: revisa impuestos, recibos o papeleo
- Número de la suerte: 5
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El equilibrio marca el tono; si buscas consenso, hoy hay margen para construir acuerdos.
- Color: rosa
- Amor: conversación suave para relajar tensiones
- Salud: cuida posturas y descanso
- Dinero: evita decisiones impulsivas
- Número de la suerte: 6
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La jornada invita a ir al grano; en temas sensibles, actúa con calma y sin prisas.
- Color: negro
- Amor: honestidad sin dureza
- Salud: atención al estrés
- Dinero: controla impulsos de gasto
- Número de la suerte: 8
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Necesitas avanzar y explorar; en el trabajo, una meta clara mantiene el rumbo. Aprovecha oportunidades prácticas y evita dispersarte en demasiadas iniciativas a la vez.
- Color: naranja
- Amor: planes compartidos para recuperar ilusión
- Salud: mueve el cuerpo con constancia
- Dinero: ganancias ligadas a iniciativa
- Número de la suerte: 3
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Planificación y orden predominan; centrarte en lo importante simplifica tareas y compromisos.
- Color: marrón
- Amor: compromiso con hechos y constancia
- Salud: revisa hábitos de alimentación
- Dinero: buena jornada para cerrar cuentas
- Número de la suerte: 10
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La mente propone mejoras; transforma ideas en pasos concretos antes de que se diluyan.
- Color: turquesa
- Amor: favorece la sinceridad con humor
- Salud: reduce pantallas y desconecta
- Dinero: negocia con datos, no con suposiciones
- Número de la suerte: 12
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La intuición te acompaña, pero conviene contrastar; si lo haces evitas malentendidos y ganas confianza.
- Color: azul
- Amor: sensibilidad que se expresa con suavidad
- Salud: protege el descanso y la respiración
- Dinero: prioriza estabilidad frente a caprichos
- Número de la suerte: 11
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Consejo para Ceuta
Combine intención y método: revise esta mañana qué es urgente en trabajo, qué necesita cuidado en salud y qué conversación es prioritaria en el terreno personal. Organizar bloques de tiempo y evitar multitarea suele mejorar resultados en la ciudad.