Martes 15 de septiembre de 2026: jornada para ordenar prioridades y dosificar el ritmo en Ceuta.

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Para hoy, atención práctica: en salud pide constancia en los hábitos; en amor conviene la comunicación clara; en trabajo, cerrar asuntos sin dilaciones. Planificar los desplazamientos y los tiempos de la mañana suele facilitar las tareas en la ciudad. Aproveche los momentos breves para avanzar trámites pendientes y reserve pausas para evitar la acumulación de tensión.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Te favorece tomar la iniciativa, con margen para corregir sobre la marcha.

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Color: rojo

Amor: conversación directa para quitar dudas

Salud: cuida la tensión acumulada

Dinero: buen día para revisar gastos

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Buscas estabilidad y hoy las decisiones meditadas te dan tranquilidad. Mantén la rutina que te funciona y evita cambios impulsivos. Revisa asuntos prácticos relacionados con el hogar o la documentación. Si tienes que hablar de compromisos, hazlo con calma y con hechos.

Color: verde

Amor: afecto constante, sin complicaciones

Salud: descanso reparador y pausas

Dinero: acierta quien se ciñe a lo previsto

Número de la suerte: 4

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El día favorece intercambios y conversaciones útiles; canaliza la energía mental para mejorar acuerdos.

Color: amarillo

Amor: escucha activa para acercar posturas

Salud: atención a la hidratación

Dinero: oportunidades por información y contactos

Número de la suerte: 2

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Sientes mayor sensibilidad con lo cercano; marca límites para no sobrecargarte. Dediqua tiempo a actividades que te reconforten y evita asumir responsabilidades ajenas. Una conversación breve puede aclarar malentendidos recientes.

Color: plata

Amor: gesto cariñoso que se agradece

Salud: protege la rutina de sueño

Dinero: prioriza lo esencial

Número de la suerte: 9

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Muestra lo que haces sin esperar a que otros den el primer paso; tu energía puede sumar.

Color: dorado

Amor: claridad en lo que buscas

Salud: evita excesos y mantén el ritmo

Dinero: mejora si ordenas prioridades

Número de la suerte: 1

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu capacidad para afinar detalles ayuda a resolver asuntos pendientes. En Ceuta, una organización práctica suele ahorrar desplazamientos y tiempo; revisa listas y plazos para evitar sobresaltos. Evita la sobrecarga mental priorizando tareas concretas.

Color: azul marino

Amor: hechos sencillos, no discursos largos

Salud: vigila la sobrecarga mental

Dinero: revisa impuestos, recibos o papeleo

Número de la suerte: 5

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio marca el tono; si buscas consenso, hoy hay margen para construir acuerdos.

Color: rosa

Amor: conversación suave para relajar tensiones

Salud: cuida posturas y descanso

Dinero: evita decisiones impulsivas

Número de la suerte: 6

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La jornada invita a ir al grano; en temas sensibles, actúa con calma y sin prisas.

Color: negro

Amor: honestidad sin dureza

Salud: atención al estrés

Dinero: controla impulsos de gasto

Número de la suerte: 8

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Necesitas avanzar y explorar; en el trabajo, una meta clara mantiene el rumbo. Aprovecha oportunidades prácticas y evita dispersarte en demasiadas iniciativas a la vez.

Color: naranja

Amor: planes compartidos para recuperar ilusión

Salud: mueve el cuerpo con constancia

Dinero: ganancias ligadas a iniciativa

Número de la suerte: 3

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Planificación y orden predominan; centrarte en lo importante simplifica tareas y compromisos.

Color: marrón

Amor: compromiso con hechos y constancia

Salud: revisa hábitos de alimentación

Dinero: buena jornada para cerrar cuentas

Número de la suerte: 10

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La mente propone mejoras; transforma ideas en pasos concretos antes de que se diluyan.

Color: turquesa

Amor: favorece la sinceridad con humor

Salud: reduce pantallas y desconecta

Dinero: negocia con datos, no con suposiciones

Número de la suerte: 12

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición te acompaña, pero conviene contrastar; si lo haces evitas malentendidos y ganas confianza.

Color: azul

Amor: sensibilidad que se expresa con suavidad

Salud: protege el descanso y la respiración

Dinero: prioriza estabilidad frente a caprichos

Número de la suerte: 11

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Consejo para Ceuta

Combine intención y método: revise esta mañana qué es urgente en trabajo, qué necesita cuidado en salud y qué conversación es prioritaria en el terreno personal. Organizar bloques de tiempo y evitar multitarea suele mejorar resultados en la ciudad.

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