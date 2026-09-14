15 de septiembre: el santoral celebra a San Nicomedes de Roma, presbítero y mártir; la tradición sitúa su martirio en Roma durante el reinado del emperador Domiciano.

Lee tambien: San Cipriano de Cartago: El obispo mártir del siglo III | Santoral 14 de septiembre

En Ceuta, la Catedral de la Inmaculada Concepción, sede episcopal de la diócesis de Cádiz y Ceuta, y otras parroquias de la ciudad siguen el calendario litúrgico que mantiene esta conmemoración.

San Nicomedes de Roma

San Nicomedes figura en el santoral como presbítero y mártir. La tradición lo sitúa en Roma y vincula su martirio con el gobierno del emperador Domiciano, contexto que ayuda a entender la memoria de los mártires en las primeras comunidades cristianas.

Lee tambien: San Autónomo de Bitinia: Obispo y mártir de los primeros siglos | Santoral 12 de septiembre

El relato tradicional subraya el martirio como rasgo central de su biografía. La liturgia del 15 de septiembre recuerda esa fidelidad, y las celebraciones parroquiales acostumbran a vincular este recuerdo con la dimensión pastoral del sacerdocio.

Otros santos que se celebran el 15 de septiembre

San Valeriano de Tournus : mártir, según la tradición (detalle de la lista).

: mártir, según la tradición (detalle de la lista). Santos Estratón, Valerio, Macrobio y Gordiano de Tomi : mártires del s. IV , grupo recordado ese día.

: mártires del , grupo recordado ese día. San Nicetas Godo : mártir, cristiano de origen godo; condenado a morir en la hoguera durante las persecuciones ordenadas por el rey Atanarico (370).

: mártir, cristiano de origen godo; condenado a morir en la hoguera durante las persecuciones ordenadas por el rey (370). San Alpino de Lyon : obispo, del s. IV .

: obispo, del . San Apro de Toul : obispo, del s. VI .

: obispo, del . San Aicadro de Jumièges : abad, del s. VII .

: abad, del . Santos Emilas y Jeremías de Córdoba : mártires, cristianos martirizados en Córdoba durante el período de Al-Ándalus (852).

: mártires, cristianos martirizados en durante el período de (852). Beato Rolando de Médicis : anacoreta (1386).

: anacoreta (1386). Santa Catalina de Génova : viuda, mística italiana (1510).

: viuda, mística italiana (1510). Beato Camilo Costanzo : presbítero y mártir (1622).

: presbítero y mártir (1622). Beato Antonio María Schwartz : presbítero, misionero jesuita martirizado en Hirado , Japón (1929).

: presbítero, misionero jesuita martirizado en , (1929). Beato Pascual Penadés Jornet : presbítero y mártir (1936).

: presbítero y mártir (1936). Beato Ladislao Miegoń : presbítero y mártir (1942).

: presbítero y mártir (1942). Beato Pablo Manna: presbítero; fallecido durante su cautiverio en el campo de concentración de Dachau (1952).

Significado litúrgico y tradiciones del 15 de septiembre

El 15 de septiembre reúne mártires y pastores en el calendario litúrgico: desde San Nicomedes hasta los grupos del s. IV y testimonios posteriores. Esa combinación subraya el valor del sacerdocio y la fidelidad en circunstancias difíciles.

En las parroquias de Ceuta esa lectura del santoral suele integrarse en las misas y en la catequesis, donde se recuerda la dimensión pública y comunitaria del testimonio cristiano.

Te puede interesar