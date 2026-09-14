15 de septiembre: el santoral celebra a San Nicomedes de Roma, presbítero y mártir; la tradición sitúa su martirio en Roma durante el reinado del emperador Domiciano.
Lee tambien: San Cipriano de Cartago: El obispo mártir del siglo III | Santoral 14 de septiembre
En Ceuta, la Catedral de la Inmaculada Concepción, sede episcopal de la diócesis de Cádiz y Ceuta, y otras parroquias de la ciudad siguen el calendario litúrgico que mantiene esta conmemoración.
San Nicomedes de Roma
San Nicomedes figura en el santoral como presbítero y mártir. La tradición lo sitúa en Roma y vincula su martirio con el gobierno del emperador Domiciano, contexto que ayuda a entender la memoria de los mártires en las primeras comunidades cristianas.
Lee tambien: San Autónomo de Bitinia: Obispo y mártir de los primeros siglos | Santoral 12 de septiembre
El relato tradicional subraya el martirio como rasgo central de su biografía. La liturgia del 15 de septiembre recuerda esa fidelidad, y las celebraciones parroquiales acostumbran a vincular este recuerdo con la dimensión pastoral del sacerdocio.
Otros santos que se celebran el 15 de septiembre
- San Valeriano de Tournus: mártir, según la tradición (detalle de la lista).
- Santos Estratón, Valerio, Macrobio y Gordiano de Tomi: mártires del s. IV, grupo recordado ese día.
- San Nicetas Godo: mártir, cristiano de origen godo; condenado a morir en la hoguera durante las persecuciones ordenadas por el rey Atanarico (370).
- San Alpino de Lyon: obispo, del s. IV.
- San Apro de Toul: obispo, del s. VI.
- San Aicadro de Jumièges: abad, del s. VII.
- Santos Emilas y Jeremías de Córdoba: mártires, cristianos martirizados en Córdoba durante el período de Al-Ándalus (852).
- Beato Rolando de Médicis: anacoreta (1386).
- Santa Catalina de Génova: viuda, mística italiana (1510).
- Beato Camilo Costanzo: presbítero y mártir (1622).
- Beato Antonio María Schwartz: presbítero, misionero jesuita martirizado en Hirado, Japón (1929).
- Beato Pascual Penadés Jornet: presbítero y mártir (1936).
- Beato Ladislao Miegoń: presbítero y mártir (1942).
- Beato Pablo Manna: presbítero; fallecido durante su cautiverio en el campo de concentración de Dachau (1952).
Significado litúrgico y tradiciones del 15 de septiembre
El 15 de septiembre reúne mártires y pastores en el calendario litúrgico: desde San Nicomedes hasta los grupos del s. IV y testimonios posteriores. Esa combinación subraya el valor del sacerdocio y la fidelidad en circunstancias difíciles.
En las parroquias de Ceuta esa lectura del santoral suele integrarse en las misas y en la catequesis, donde se recuerda la dimensión pública y comunitaria del testimonio cristiano.