2 de octubre: en 1966 se inauguró el estadio Vicente Calderón; en 1986 el Congreso ratificó el Acta Única Europea; en 2018 Jamal Khashoggi fue asesinado en el consulado saudí de Estambul; y en 2024 se registraron erupciones solares X7.15 y X9.1.

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1966: se inaugura el estadio Vicente Calderón en Madrid

El 2 de octubre de 1966 se abrió al público el estadio Vicente Calderón, que durante décadas fue la sede principal del Atlético de Madrid.

Su construcción formó parte de la expansión de grandes recintos deportivos en España y, desde Ceuta, siguieron sus partidos tanto por televisión como en retransmisiones radiofónicas, convirtiéndolo en referencia para aficionados ceutíes en competiciones nacionales.

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1982: se celebran los Premios Príncipe de Asturias en su segunda edición

En 1982 la ciudad de Oviedo acogió la segunda edición de los Premios Príncipe de Asturias, galardones con proyección internacional que por entonces reforzaron el papel de la capital asturiana en la agenda cultural española.

1986: el Congreso ratifica el Acta Única Europea

En 1986 el Congreso de los Diputados ratificó el texto del Acta Única Europea, un paso relevante en la profundización de la integración comunitaria que impulsó cambios en la regulación de mercados y en la cooperación entre Estados miembros.

Para Ceuta, ciudad autónoma vinculada a la legislación española, esas decisiones tuvieron impacto en el marco normativo que rige sus relaciones con la Unión Europea. Ceuta mantiene además un régimen fiscal propio: se aplica el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) en lugar del IVA comunitario, una singularidad que condiciona su comercio con el resto de la UE.

1982: detención de implicados en una conspiración golpista

El 2 de octubre de 1982, en Madrid, la policía detuvo a los tres principales implicados —dos coroneles y un teniente coronel— en una conspiración golpista prevista para el 27 de octubre de 1982.

La operación puso de relieve las tensiones políticas del periodo y la importancia de las investigaciones policiales y judiciales para preservar el orden constitucional.

2018: tortura y asesinato de Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul

En 2018, dentro del consulado saudí en Estambul, un equipo de 15 agentes vinculado al príncipe Mohamed bin Salmán mató a Jamal Khashoggi, periodista del diario The Washington Post que había criticado al príncipe, según reportes periodísticos.

Grabaciones filtradas y declaraciones de medios describieron que el cuerpo fue posteriormente desmembrado; el caso provocó repercusión internacional por sus implicaciones diplomáticas y por el debate sobre la libertad de prensa.

2024: dos llamaradas solares y un eclipse visible en el Pacífico y el sur de Sudamérica

El 2 de octubre de 2024 se registraron dos erupciones solares importantes desde la región AR 3842: una de tipo X7.15 y otra de tipo X9.1, descrita como la segunda mayor del ciclo solar 25 y la más intensa desde 2017.

Ese mismo día hubo, además, un eclipse solar visible desde el océano Pacífico y el sur de Sudamérica. Aunque Ceuta no estuvo en la zona de visibilidad, estos fenómenos recuerdan la influencia del clima espacial en las comunicaciones y en la observación científica.

Epílogo

Las efemérides del 2 de octubre conectan hitos deportivos, decisiones políticas y sucesos internacionales con fenómenos astronómicos. En Ceuta esas fechas sirven para recordar tanto la relación administrativa y comercial con el resto de España y la UE como la atención local a asuntos globales que pueden repercutir en la vida cotidiana.

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