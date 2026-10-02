Viernes 2 de octubre de 2026. En Ceuta la jornada pide orden: prioriza tareas y deja margen para desplazamientos y trámites.

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La comunicación funciona mejor si se mantiene la calma. En el trabajo, revisa pendientes y marca el siguiente paso; en salud, mantén las rutinas y atiende las señales del cuerpo.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Avanza con decisión sin perder el control del detalle. Una interacción breve puede evitar retrasos.

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Color: rojo vivo

Amor: buen clima para dar el primer paso

Salud: cuida el descanso y evita sobrecargas

Dinero: revisión de gastos cotidianos

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu estabilidad facilita que las cosas fluyan si mantienes el plan. La paciencia hoy te da ventaja.

Color: verde esmeralda

Amor: se consolida la confianza

Salud: mejora con actividad moderada

Dinero: oportunidad para renegociar condiciones

Número de la suerte: 4

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente va rápido y hoy se pide coordinación. Comunica con precisión para abrir puertas.

Color: amarillo mostaza

Amor: conversación que acerca posturas

Salud: atención a la tensión por pantallas

Dinero: gana quien compara antes de decidir

Número de la suerte: 12

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Protege tu energía y ajusta el rumbo; lo emocional influye en tu rendimiento.

Color: plateado

Amor: el afecto se nota en los detalles

Salud: hidrátate y cuida el sueño

Dinero: prioridad a lo necesario

Número de la suerte: 3

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Muestra tu valor con naturalidad y organízate para avanzar sin depender de terceros.

Color: dorado

Amor: buena etapa para proponer planes

Salud: cuida el calor y la exposición

Dinero: entrada de ideas para mejorar ingresos

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La rutina es aliada si la gestionas con criterio. Lo bien hecho hoy puede recibir reconocimiento.

Color: azul marino

Amor: claridad que reduce malentendidos

Salud: revisa hábitos de alimentación

Dinero: planificación y control de impulsos

Número de la suerte: 5

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Buscas equilibrio y eso te permite hallar soluciones. El diálogo despeja el camino.

Color: rosa suave

Amor: afinidad si hay conversación sincera

Salud: mejora si equilibras actividad y pausa

Dinero: evita decisiones sin consultar

Número de la suerte: 6

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intensidad se centra en lo esencial. Conviene cerrar asuntos con criterio y sin prisa.

Color: negro granate

Amor: avances si respetas los tiempos

Salud: vigila el estrés y la respiración

Dinero: apuesta por lo seguro y medido

Número de la suerte: 10

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La jornada invita a aprender y moverte con propósito. Canaliza la energía para que el trabajo fluya.

Color: azul cielo

Amor: alegría compartida que suma

Salud: buen día para caminar y estirar

Dinero: cuidado con gastos de última hora

Número de la suerte: 2

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu capacidad para ordenar y cumplir se nota hoy. Con un plan realista avanzas sin fricciones.

Color: gris antracita

Amor: tono sereno para hablar en firme

Salud: revisa posturas y esfuerzo físico

Dinero: mejora con seguimiento y metas

Número de la suerte: 1

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tienes ideas para desbloquear lo estancado. Si las aterrizas, sumarás apoyo en el entorno.

Color: turquesa

Amor: sorpresa positiva y buena conexión

Salud: cuida la concentración y los descansos

Dinero: evalúa opciones antes de comprar

Número de la suerte: 8

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Hoy toca armonizar y cuidar el clima emocional. Tu sensibilidad ayuda, pero marca límites claros.

Color: azul profundo

Amor: gestos que reconstruyen confianza

Salud: atención al bienestar digestivo

Dinero: mejor con presupuestos sencillos

Número de la suerte: 11

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Consejo astral para hoy

Antes de cerrar la jornada, dedica unos minutos a ordenar prioridades y deja una tarea lista para mañana. En Ceuta, donde los desplazamientos y el ritmo del día influyen, planificar con margen ayuda a cumplir compromisos y mantener hábitos saludables.

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