Viernes 2 de octubre de 2026. En Ceuta la jornada pide orden: prioriza tareas y deja margen para desplazamientos y trámites.
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La comunicación funciona mejor si se mantiene la calma. En el trabajo, revisa pendientes y marca el siguiente paso; en salud, mantén las rutinas y atiende las señales del cuerpo.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Avanza con decisión sin perder el control del detalle. Una interacción breve puede evitar retrasos.
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- Color: rojo vivo
- Amor: buen clima para dar el primer paso
- Salud: cuida el descanso y evita sobrecargas
- Dinero: revisión de gastos cotidianos
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Tu estabilidad facilita que las cosas fluyan si mantienes el plan. La paciencia hoy te da ventaja.
- Color: verde esmeralda
- Amor: se consolida la confianza
- Salud: mejora con actividad moderada
- Dinero: oportunidad para renegociar condiciones
- Número de la suerte: 4
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La mente va rápido y hoy se pide coordinación. Comunica con precisión para abrir puertas.
- Color: amarillo mostaza
- Amor: conversación que acerca posturas
- Salud: atención a la tensión por pantallas
- Dinero: gana quien compara antes de decidir
- Número de la suerte: 12
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Protege tu energía y ajusta el rumbo; lo emocional influye en tu rendimiento.
- Color: plateado
- Amor: el afecto se nota en los detalles
- Salud: hidrátate y cuida el sueño
- Dinero: prioridad a lo necesario
- Número de la suerte: 3
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Muestra tu valor con naturalidad y organízate para avanzar sin depender de terceros.
- Color: dorado
- Amor: buena etapa para proponer planes
- Salud: cuida el calor y la exposición
- Dinero: entrada de ideas para mejorar ingresos
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La rutina es aliada si la gestionas con criterio. Lo bien hecho hoy puede recibir reconocimiento.
- Color: azul marino
- Amor: claridad que reduce malentendidos
- Salud: revisa hábitos de alimentación
- Dinero: planificación y control de impulsos
- Número de la suerte: 5
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Buscas equilibrio y eso te permite hallar soluciones. El diálogo despeja el camino.
- Color: rosa suave
- Amor: afinidad si hay conversación sincera
- Salud: mejora si equilibras actividad y pausa
- Dinero: evita decisiones sin consultar
- Número de la suerte: 6
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu intensidad se centra en lo esencial. Conviene cerrar asuntos con criterio y sin prisa.
- Color: negro granate
- Amor: avances si respetas los tiempos
- Salud: vigila el estrés y la respiración
- Dinero: apuesta por lo seguro y medido
- Número de la suerte: 10
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La jornada invita a aprender y moverte con propósito. Canaliza la energía para que el trabajo fluya.
- Color: azul cielo
- Amor: alegría compartida que suma
- Salud: buen día para caminar y estirar
- Dinero: cuidado con gastos de última hora
- Número de la suerte: 2
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Tu capacidad para ordenar y cumplir se nota hoy. Con un plan realista avanzas sin fricciones.
- Color: gris antracita
- Amor: tono sereno para hablar en firme
- Salud: revisa posturas y esfuerzo físico
- Dinero: mejora con seguimiento y metas
- Número de la suerte: 1
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Tienes ideas para desbloquear lo estancado. Si las aterrizas, sumarás apoyo en el entorno.
- Color: turquesa
- Amor: sorpresa positiva y buena conexión
- Salud: cuida la concentración y los descansos
- Dinero: evalúa opciones antes de comprar
- Número de la suerte: 8
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Hoy toca armonizar y cuidar el clima emocional. Tu sensibilidad ayuda, pero marca límites claros.
- Color: azul profundo
- Amor: gestos que reconstruyen confianza
- Salud: atención al bienestar digestivo
- Dinero: mejor con presupuestos sencillos
- Número de la suerte: 11
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Consejo astral para hoy
Antes de cerrar la jornada, dedica unos minutos a ordenar prioridades y deja una tarea lista para mañana. En Ceuta, donde los desplazamientos y el ritmo del día influyen, planificar con margen ayuda a cumplir compromisos y mantener hábitos saludables.