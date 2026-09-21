Puearto Deportivo Sotogrande y Fundación Navega han culminado con éxito una nueva jornada de convivencia y navegación dirigida a treinta personas mayores de la tercera y cuarta edad residentes en el centro gerontológico La Milagrosa de San Enrique.

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Los asistentes disfrutaron de un desayuno saludable de convivencia en KE Sotogrande, seguido de una experiencia de navegación por las aguas del entorno de la marina sanroqueña, gracias a un bautismo náutico inclusivo.

La travesía, organizada por Alavela Yachting, contó con los veleros Helia y MaxMar, permitiendo a los mayores disfrutar de una experiencia náutica adaptada a sus necesidades, siempre con personal titulado para garantizar la seguridad a bordo.

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La jornada no solo fue un paseo en barco, sino también una oportunidad para que los participantes conocieran el medio marítimo de forma directa y compartieran una experiencia fuera de su entorno habitual.

La actividad, que refuerza una programación enfocada en las personas de la tercera y cuarta edad, se llevará a cabo de nuevo el 28 de septiembre, beneficiando a otros 27 residentes del Centro de Día de la Residencia Municipal de San Roque.