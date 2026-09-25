El 25 de septiembre se conmemoran hechos concretos: la protesta “Ocupa el Congreso” en Madrid (2012) con 35 detenciones y 64 heridos; la última corrida en la Monumental de Barcelona (2011); el título mundial de Fernando Alonso en 2005; el atentado del hotel Monbar (1985) con la muerte de cuatro etarras; y el primer viaje del Queen Mary 2 (2003).

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2012: protestas en Madrid frente al Congreso bajo “Ocupa el Congreso”

En 2012, una gran concentración frente al Congreso de los Diputados convocada como “Ocupa el Congreso” —luego conocida como “Rodea el Congreso”— terminó con 35 detenciones y 64 heridos, de los que 28 necesitaron hospitalización, según la reseña de la efeméride.

En Ceuta, estos episodios alimentan el debate sobre la gestión del orden público y los límites del derecho de reunión, cuestiones que afectan a la planificación policial y a las autorizaciones de concentraciones en la ciudad.

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2011: última corrida de la Monumental de Barcelona y cambio legal

La última corrida de toros en la Monumental de Barcelona se celebró en 2011; el Parlamento de Cataluña había prohibido las corridas en 2010 y el Tribunal Constitucional anuló esa prohibición en septiembre de 2016, según la efeméride citada. El cartel incluyó a Juan Mora, José Tomás y Serafín Marín, con toros de El Pilar.

Los vaivenes legales sobre la tauromaquia plantean en Ceuta el mismo debate institucional que en el resto de España: competencia de administraciones y regulación cultural.

2005: Alonso se convierte en el campeón del mundo más joven de Fórmula 1

En 2005, Fernando Alonso se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1, siendo el más joven en lograrlo hasta 2008 y el único español en alcanzar ese título en ese momento, según la efeméride.

En Ceuta, el seguimiento de la Fórmula 1 se nota entre aficionados locales y en la cobertura deportiva regional, donde aniversarios como este sirven de referencia para la programación cultural y mediática.

1985: atentado del hotel Monbar en España

En 1985, los GAL perpetraron el atentado del hotel Monbar, en el que, según el listado de efemérides, asesinaron a cuatro etarras. La fecha figura en los registros sobre violencia política de la transición y la década siguiente.

El episodio forma parte del análisis histórico sobre seguridad y respuesta institucional que aún se revisa en estudios y archivos nacionales.

2003: primer viaje del Queen Mary 2

El Queen Mary 2 realizó su primer viaje en 2003, según la efeméride. El hecho se enmarca en la historia reciente de grandes buques de pasajeros y en la evolución de las líneas marítimas internacionales.

La actividad portuaria de Ceuta y su situación en el Estrecho hacen que los hitos marítimos internacionales resulten de interés local, tanto por su impacto turístico como por las rutas comerciales que conectan la ciudad con la península y el Magreb.

Cierre

Estas efemérides del 25 de septiembre combinan episodios de protesta, cambio legal, hitos deportivos, violencia política y navegación. En Ceuta —ciudad autónoma española situada en el norte de África— estos días se leen a través de su efecto en la opinión pública, la seguridad y la agenda cultural local.

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