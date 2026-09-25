Viernes: prioriza tareas y revisa rutinas en Ceuta; evita decisiones impulsivas.
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Según la lectura astrológica para hoy, la estabilidad emocional y la claridad en la comunicación marcan el ritmo. En Ceuta, planificar con antelación ayuda a compatibilizar trabajo y recados sin que la jornada se prolongue. En lo laboral, los cambios pequeños y sostenidos suelen dar más resultados que los impulsos. Antes de cerrar un asunto, ordena la idea principal y deja espacio para escuchar al otro. Mantén la atención en lo que puedes controlar ahora.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La jornada pide iniciativa concreta: decide con un objetivo visible.
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- Color: rojo vivo
- Amor: conversación directa que despeja dudas
- Salud: cuida el descanso; baja el ritmo si lo necesitas
- Dinero: ordena gastos antes de comprometerte
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Se valora lo estable; un gesto cotidiano puede mejorar el ambiente.
- Color: verde esmeralda
- Amor: afinidad que crece con paciencia
- Salud: atención a la tensión muscular
- Dinero: buen día para negociar condiciones
- Número de la suerte: 3
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La mente va rápida; canalízala y elige una tarea principal.
- Color: amarillo suave
- Amor: mensajes breves con intención
- Salud: protege la garganta y la hidratación
- Dinero: revisa presupuestos y suscripciones
- Número de la suerte: 11
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El día invita a cuidar el entorno emocional; una llamada puede cambiar la mañana.
- Color: plata
- Amor: sensibilidad que pide reciprocidad
- Salud: favorece rutinas calmadas y regulares
- Dinero: revisa pagos pendientes
- Número de la suerte: 2
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Si hay que mostrar postura, hazlo con argumentos; usa la energía para cerrar frentes.
- Color: naranja
- Amor: entusiasmo que necesita espacio
- Salud: cuida el sistema digestivo
- Dinero: evita compras por impulso
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La precisión es tu ventaja: organiza y elimina lo innecesario.
- Color: azul marino
- Amor: sinceridad con tono sereno
- Salud: revisa hábitos posturales
- Dinero: control de cuentas y prioridades
- Número de la suerte: 6
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Busca equilibrio en acuerdos razonables; si hay tensión, prioriza el diálogo.
- Color: rosa empolvado
- Amor: armonía que se fortalece con detalles
- Salud: cuida el descanso y el estrés
- Dinero: evita decisiones sin comparar opciones
- Número de la suerte: 4
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La intuición guía; sostén las decisiones con datos y no des por cerradas las conversaciones.
- Color: granate
- Amor: profundidad, con límites claros
- Salud: atención a la energía emocional
- Dinero: prudencia con riesgos
- Número de la suerte: 8
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El movimiento te favorece; prioriza lo que te ilusiona y ajusta el plan.
- Color: azul cielo
- Amor: sinceridad que acerca posiciones
- Salud: mejor con actividad moderada
- Dinero: planifica antes de viajar o encargos
- Número de la suerte: 10
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Hoy impone el orden; defiende tus criterios con calma y paso firme.
- Color: negro suave
- Amor: estabilidad que se gana con hechos
- Salud: revisa carga de trabajo y pausas
- Dinero: buena jornada para ajustar ahorros
- Número de la suerte: 5
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Tu perspectiva puede destrabar temas; comparte ideas y concreta el siguiente paso.
- Color: turquesa
- Amor: conversación diferente, sin presiones
- Salud: cuida la respiración y los tiempos de pausa
- Dinero: revisa alternativas y reorganiza
- Número de la suerte: 12
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Se afina la sensibilidad; no todo requiere respuesta inmediata.
- Color: violeta
- Amor: momentos compartidos que reconfortan
- Salud: ayuda mantener horarios de sueño
- Dinero: evita dejar decisiones para el último día
- Número de la suerte: 1
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