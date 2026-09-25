Viernes: prioriza tareas y revisa rutinas en Ceuta; evita decisiones impulsivas.

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Según la lectura astrológica para hoy, la estabilidad emocional y la claridad en la comunicación marcan el ritmo. En Ceuta, planificar con antelación ayuda a compatibilizar trabajo y recados sin que la jornada se prolongue. En lo laboral, los cambios pequeños y sostenidos suelen dar más resultados que los impulsos. Antes de cerrar un asunto, ordena la idea principal y deja espacio para escuchar al otro. Mantén la atención en lo que puedes controlar ahora.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La jornada pide iniciativa concreta: decide con un objetivo visible.

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Color: rojo vivo

Amor: conversación directa que despeja dudas

Salud: cuida el descanso; baja el ritmo si lo necesitas

Dinero: ordena gastos antes de comprometerte

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se valora lo estable; un gesto cotidiano puede mejorar el ambiente.

Color: verde esmeralda

Amor: afinidad que crece con paciencia

Salud: atención a la tensión muscular

Dinero: buen día para negociar condiciones

Número de la suerte: 3

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente va rápida; canalízala y elige una tarea principal.

Color: amarillo suave

Amor: mensajes breves con intención

Salud: protege la garganta y la hidratación

Dinero: revisa presupuestos y suscripciones

Número de la suerte: 11

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El día invita a cuidar el entorno emocional; una llamada puede cambiar la mañana.

Color: plata

Amor: sensibilidad que pide reciprocidad

Salud: favorece rutinas calmadas y regulares

Dinero: revisa pagos pendientes

Número de la suerte: 2

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Si hay que mostrar postura, hazlo con argumentos; usa la energía para cerrar frentes.

Color: naranja

Amor: entusiasmo que necesita espacio

Salud: cuida el sistema digestivo

Dinero: evita compras por impulso

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La precisión es tu ventaja: organiza y elimina lo innecesario.

Color: azul marino

Amor: sinceridad con tono sereno

Salud: revisa hábitos posturales

Dinero: control de cuentas y prioridades

Número de la suerte: 6

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Busca equilibrio en acuerdos razonables; si hay tensión, prioriza el diálogo.

Color: rosa empolvado

Amor: armonía que se fortalece con detalles

Salud: cuida el descanso y el estrés

Dinero: evita decisiones sin comparar opciones

Número de la suerte: 4

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La intuición guía; sostén las decisiones con datos y no des por cerradas las conversaciones.

Color: granate

Amor: profundidad, con límites claros

Salud: atención a la energía emocional

Dinero: prudencia con riesgos

Número de la suerte: 8

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El movimiento te favorece; prioriza lo que te ilusiona y ajusta el plan.

Color: azul cielo

Amor: sinceridad que acerca posiciones

Salud: mejor con actividad moderada

Dinero: planifica antes de viajar o encargos

Número de la suerte: 10

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Hoy impone el orden; defiende tus criterios con calma y paso firme.

Color: negro suave

Amor: estabilidad que se gana con hechos

Salud: revisa carga de trabajo y pausas

Dinero: buena jornada para ajustar ahorros

Número de la suerte: 5

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu perspectiva puede destrabar temas; comparte ideas y concreta el siguiente paso.

Color: turquesa

Amor: conversación diferente, sin presiones

Salud: cuida la respiración y los tiempos de pausa

Dinero: revisa alternativas y reorganiza

Número de la suerte: 12

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se afina la sensibilidad; no todo requiere respuesta inmediata.

Color: violeta

Amor: momentos compartidos que reconfortan

Salud: ayuda mantener horarios de sueño

Dinero: evita dejar decisiones para el último día

Número de la suerte: 1

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