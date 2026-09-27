El 27 de septiembre concentra hechos concretos: los últimos fusilamientos de la dictadura franquista en 1975 y la aprobación por el Congreso de una ley orgánica contra terroristas y bandas armadas en 1984, entre otros hitos de alcance nacional e internacional.

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En Ceuta, estas efemérides condicionan debates sobre memoria, convivencia y seguridad, y aparecen en actos públicos y en la agenda de instituciones locales.

1984: el Congreso aprueba una ley orgánica contra terroristas y bandas armadas

En 1984 el Congreso español aprobó una ley orgánica contra terroristas y bandas armadas que integró nuevas herramientas jurídicas en la respuesta del Estado a la violencia política.

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Para Ceuta, como para el resto del país, esa norma influyó en la organización de las fuerzas y cuerpos de seguridad y en la práctica de las instituciones encargadas de la protección de derechos y del mantenimiento del orden público.

1975: los últimos fusilamientos de la dictadura franquista

En 1975 fueron fusilados militantes del FRAP, del PCE (m-l) y de ETA; según la cronología histórica, estos fueron los últimos fusilamientos de la dictadura franquista.

El episodio alimenta aún hoy en el país el debate sobre memoria histórica y reconocimiento de víctimas. En Ceuta, el recuerdo de esos hechos forma parte del acervo público y de las iniciativas municipales y sociales relacionadas con la memoria.

2000: reconocimiento civil para familiares de víctimas del terrorismo

En 2000, en el Congreso de los Diputados de Madrid, familiares de 254 víctimas del terrorismo recibieron un reconocimiento civil.

Estos homenajes institucionales refuerzan la visibilidad de las víctimas en el relato público. En Ceuta, donde la convivencia es un ejercicio cotidiano de pluralidad, actos de este tipo sirven también para subrayar el rechazo colectivo a la violencia.

1988: Torremolinos se segrega de Málaga y se constituye como municipio

En 1988 Torremolinos dejó de estar integrado administrativamente en Málaga y se constituyó como municipio independiente.

Aunque es un cambio territorial en la provincia de Málaga, la evolución de municipios ofrece un espejo útil para analizar la relación entre administraciones y ciudadanos en todo el país, incluido Ceuta.

1970: Teresa de Ávila, primera mujer Doctora de la Iglesia

En 1970, desde la Ciudad del Vaticano, el papa Pablo VI proclamó a santa Teresa de Ávila como primera mujer Doctora de la Iglesia. La efeméride recuerda también su vinculación académica con la Universidad de Salamanca.

Es un hito con proyección cultural y religiosa cuyo legado forma parte del trasfondo cultural compartido en Ceuta.

Contexto internacional: Alto Karabaj y Nicaragua

El 27 de septiembre aparece además en acontecimientos internacionales. En 2020, durante la segunda guerra del Alto Karabaj, Azerbaiyán lanzó una ofensiva contra la autoproclamada República de Artsaj. En 2019, en Nicaragua, dejó de publicarse El Nuevo Diario tras 39 años de edición, en el contexto de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018.

Estos hechos muestran realidades distintas: mientras en España se adoptan normas y se celebran reconocimientos, en otras regiones la convivencia y el acceso a la información quedan condicionados por conflictos y restricciones políticas.

Cierre

Las efemérides del 27 de septiembre conectan decisiones legales, episodios de memoria histórica y cambios institucionales. En Ceuta, estas fechas sirven para revisar cómo se protegen derechos, cómo se recuerda a las víctimas y cómo se sostiene la convivencia en una ciudad con pluralidad social.

Fuentes: efemérides proporcionadas para el 27 de septiembre (lista de hechos del encargo).

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