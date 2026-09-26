27 de septiembre: la Iglesia celebra a San Vicente de Paúl (f. 1660), fundador de la Congregación de la Misión y conocido por organizar la asistencia a los pobres.
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En Ceuta la conmemoración suele combinar la liturgia con la acción social: parroquias y centros diocesanos, como la Catedral de la Asunción y las estructuras de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, vinculan la jornada a programas de ayuda y acompañamiento.
San Vicente de Paúl (f. 1660)
San Vicente de Paúl fue un sacerdote francés del siglo XVII cuya obra se centró en la atención organizada a los más necesitados. Su respuesta a la pobreza no fue sólo puntual, sino institucional: promovió formas estables de servicio social y pastoral.
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Entre sus iniciativas destacó la fundación de la Congregación de la Misión, orientada a la evangelización y al acompañamiento de los sectores vulnerables. Ese carisma institucionalizó la atención a enfermos, familias en dificultad y personas desamparadas.
Junto a Luisa de Marillac impulsó la creación de las Hijas de la Caridad, comunidad dedicada al servicio directo en hospitales y barrios pobres. La combinación de estructuras misioneras y congregaciones femeninas caracterizó su proyecto pastoral.
En Ceuta, la figura de San Vicente de Paúl sirve como referencia para coordinar entrega de recursos y voluntariado entre parroquias y entidades diocesanas, dentro de las limitaciones y necesidades específicas de la ciudad.
Otros santos que se celebran el 27 de septiembre
- San Cayo de Milán: obispo de Milán, venerado entre los antiguos pastores de esa sede.
- San Florentino: mártir cristiano, recordado por el Martirologio Romano el 27 de septiembre.
- Santa Hiltrudis de Liessies: virgen consagrada venerada en Liessies (actual Francia).
- Santos Adolfo y Juan de Córdoba: mártires (f. 824), hermanos originarios de Sevilla, martirizados en Córdoba por profesar la fe cristiana.
- San Bonfilio de Foligno: obispo (f. 1115), posteriormente dedicado a la vida monástica.
- San Elzearo de Sabran: noble francés y terciario franciscano (f. 1323), venerado por su oración y caridad.
- Beato Lorenzo de Ripafratta: presbítero (f. 1456), figura dominica vinculada al ministerio.
- Beato Juan Bautista Laborier du Vivier: diácono y mártir (f. 1794), recordado por su fidelidad en el contexto revolucionario.
- Beato Charles de Plessis-Mondré: diácono francés encarcelado durante la Revolución francesa, fallecido en cautiverio en los pontones de Rochefort.
Fuente: listados del Martirologio Romano y santoral según las conmemoraciones del 27 de septiembre.
Significado litúrgico
El santoral del día subraya la caridad organizada: desde la atención directa de San Vicente de Paúl hasta el testimonio de mártires y monásticos. Es una jornada en la que la Iglesia recuerda el vínculo entre fe y servicio.
En las parroquias de Ceuta la fecha suele acompañarse de actos de oración y de iniciativas de apoyo a quienes precisan ayuda, en coordinación con las estructuras diocesanas y los programas sociales locales.