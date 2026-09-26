27 de septiembre: la Iglesia celebra a San Vicente de Paúl (f. 1660), fundador de la Congregación de la Misión y conocido por organizar la asistencia a los pobres.

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En Ceuta la conmemoración suele combinar la liturgia con la acción social: parroquias y centros diocesanos, como la Catedral de la Asunción y las estructuras de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, vinculan la jornada a programas de ayuda y acompañamiento.

San Vicente de Paúl (f. 1660)

San Vicente de Paúl fue un sacerdote francés del siglo XVII cuya obra se centró en la atención organizada a los más necesitados. Su respuesta a la pobreza no fue sólo puntual, sino institucional: promovió formas estables de servicio social y pastoral.

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Entre sus iniciativas destacó la fundación de la Congregación de la Misión, orientada a la evangelización y al acompañamiento de los sectores vulnerables. Ese carisma institucionalizó la atención a enfermos, familias en dificultad y personas desamparadas.

Junto a Luisa de Marillac impulsó la creación de las Hijas de la Caridad, comunidad dedicada al servicio directo en hospitales y barrios pobres. La combinación de estructuras misioneras y congregaciones femeninas caracterizó su proyecto pastoral.

En Ceuta, la figura de San Vicente de Paúl sirve como referencia para coordinar entrega de recursos y voluntariado entre parroquias y entidades diocesanas, dentro de las limitaciones y necesidades específicas de la ciudad.

Otros santos que se celebran el 27 de septiembre

San Cayo de Milán : obispo de Milán , venerado entre los antiguos pastores de esa sede.

: obispo de , venerado entre los antiguos pastores de esa sede. San Florentino : mártir cristiano, recordado por el Martirologio Romano el 27 de septiembre .

: mártir cristiano, recordado por el el . Santa Hiltrudis de Liessies : virgen consagrada venerada en Liessies (actual Francia).

: virgen consagrada venerada en (actual Francia). Santos Adolfo y Juan de Córdoba : mártires (f. 824 ), hermanos originarios de Sevilla , martirizados en Córdoba por profesar la fe cristiana.

: mártires (f. ), hermanos originarios de , martirizados en por profesar la fe cristiana. San Bonfilio de Foligno : obispo (f. 1115 ), posteriormente dedicado a la vida monástica.

: obispo (f. ), posteriormente dedicado a la vida monástica. San Elzearo de Sabran : noble francés y terciario franciscano (f. 1323 ), venerado por su oración y caridad.

: noble francés y terciario franciscano (f. ), venerado por su oración y caridad. Beato Lorenzo de Ripafratta : presbítero (f. 1456 ), figura dominica vinculada al ministerio.

: presbítero (f. ), figura dominica vinculada al ministerio. Beato Juan Bautista Laborier du Vivier : diácono y mártir (f. 1794 ), recordado por su fidelidad en el contexto revolucionario.

: diácono y mártir (f. ), recordado por su fidelidad en el contexto revolucionario. Beato Charles de Plessis-Mondré: diácono francés encarcelado durante la Revolución francesa, fallecido en cautiverio en los pontones de Rochefort.

Fuente: listados del Martirologio Romano y santoral según las conmemoraciones del 27 de septiembre.

Significado litúrgico

El santoral del día subraya la caridad organizada: desde la atención directa de San Vicente de Paúl hasta el testimonio de mártires y monásticos. Es una jornada en la que la Iglesia recuerda el vínculo entre fe y servicio.

En las parroquias de Ceuta la fecha suele acompañarse de actos de oración y de iniciativas de apoyo a quienes precisan ayuda, en coordinación con las estructuras diocesanas y los programas sociales locales.

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