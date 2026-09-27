Domingo 27 de septiembre de 2026. Predicciones gratuitas para Ceuta: la jornada gira en torno a salud, amor y trabajo.
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Es un día propicio para revisar hábitos y priorizar tareas cotidianas. Las señales de hoy recomiendan actuar con constancia y sin prisas en asuntos personales y laborales, y dedicar un rato a cuidar la rutina de bienestar. En salud, amor y trabajo conviene cerrar al menos una tarea y dejar otra encaminada.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Decide con datos y calma; la energía acompaña el avance si organizas la agenda.
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- Color: rojo apagado
- Amor: conversación sincera para dejar atrás malentendidos
- Salud: vigila el descanso y estira al acabar el día
- Dinero: buena gestión de gastos pequeños
- Número de la suerte: 3
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
El domingo exige estabilidad emocional y buenos modales; tu punto fuerte hoy es cerrar acuerdos con sentido práctico.
- Color: verde salvia
- Amor: muestra afecto con detalles sencillos
- Salud: atención a la alimentación y a la hidratación
- Dinero: revisa suscripciones y pagos recurrentes
- Número de la suerte: 8
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Filtra información y quédate con lo útil. Si dudas, pregunta antes de asumir y evita conclusiones rápidas.
- Color: azul grisáceo
- Amor: favorecen los planes compartidos y ligeros
- Salud: cuida la tensión en cuello y hombros
- Dinero: evita compras impulsivas
- Número de la suerte: 5
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Necesitas respaldo; en Ceuta un paseo tranquilo o una charla breve pueden ser más efectivos que intentar solucionarlo todo de golpe.
- Color: blanco roto
- Amor: reconecta con quien te importa sin exigencias
- Salud: cuida el sueño y el ritmo de comidas
- Dinero: ordena papeles o gestiones pendientes
- Número de la suerte: 2
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La iniciativa funciona, pero controla el tono al hablar: el tacto multiplica los efectos de tus propuestas.
- Color: dorado oscuro
- Amor: el orgullo se suaviza con gestos cotidianos
- Salud: reduce excesos y protégete del frío
- Dinero: oportunidad para mejorar una planificación
- Número de la suerte: 7
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Domingo para ajustar detalles: prioriza y cierra lo pendiente con método; tu mente rinde cuando ordenas tareas por importancia.
- Color: gris perla
- Amor: claridad en lo que esperas del otro
- Salud: revisa postura y movimientos repetitivos
- Dinero: revisa presupuestos con enfoque realista
- Número de la suerte: 6
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Las relaciones avanzan con diálogo; evita el exceso de análisis y busca puntos en común prácticos.
- Color: rosa empolvado
- Amor: vuelven la complicidad y los planes compartidos
- Salud: mejora con actividad suave y descanso regular
- Dinero: negocia o compara antes de decidir
- Número de la suerte: 4
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Selecciona dónde invertir energía; ordena las preocupaciones y actúa con intención, no por impulso.
- Color: negro azabache
- Amor: conversación profunda, sin presión
- Salud: cuida el estrés y respira antes de reaccionar
- Dinero: evita decisiones basadas en impulsos
- Número de la suerte: 9
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Muévete y cambia de perspectiva; es un buen día para poner en marcha algo que llevas posponiendo.
- Color: azul celeste
- Amor: favorecen las salidas que cambian la rutina
- Salud: buen día para caminar y retomar hábitos
- Dinero: controla el gasto en ocio
- Número de la suerte: 1
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La constancia es tu mejor herramienta; retoma tareas paso a paso y evita cargarte en una sola jornada.
- Color: azul marino
- Amor: paciencia para acordar el ritmo de la relación
- Salud: revisa el cuerpo tras la semana y descansa
- Dinero: mejora con seguimiento de compromisos
- Número de la suerte: 10
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Ideas prácticas para aterrizar proyectos; si te reorganizas, el día fluirá con menos fricción.
- Color: turquesa
- Amor: conversación abierta y sin rodeos
- Salud: cuida la hidratación y el descanso
- Dinero: buen momento para planear a futuro
- Número de la suerte: 11
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La sensibilidad guía, pero pon límites claros; la intuición funciona mejor acompañada de decisiones prácticas.
- Color: lila suave
- Amor: el afecto llega con gestos cuidados
- Salud: atención a la carga emocional y al descanso
- Dinero: orden en cuentas y compras necesarias
- Número de la suerte: 12
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Consejo astral para hoy
Elige una prioridad para cerrar antes de la noche y otra para dejar encaminada. Combinar calma con decisiones claras resulta especialmente útil para la rutina de los ceutíes.