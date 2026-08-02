Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el domingo 2 de agosto de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de El Gordo de la Primitiva, Lototurf y ONCE.
El Gordo de la Primitiva
16 · 23 · 29 · 35 · 51
Lototurf
02 · 03 · 08 · 09 · 10 · 17
Reintegro: 1
Caballo ganador: 2
ONCE
Super 11
01, 06, 07, 12, 14, 23, 24, 28, 37, 42, 46, 55, 57, 59, 65, 68, 70, 72, 73, 75 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
678 — Último sorteo del día (21:15)
Sueldazo Fin de Semana
01727 — Serie 036 — Reintegros 7
Mi día de la ONCE
8 de enero de 1986 · número de la suerte 08
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.