Semana del 3 al 9 de agosto de 2026: Capricornio atraviesa días para decidir con método y ordenar emociones que piden respuestas concretas.

Amor y relaciones

El 3 y 4 de agosto son ideales para hablar claro: si tienes algo pendiente, exprésalo con ejemplos y evita términos absolutos (“siempre”, “nunca”).

Del 5 al 7 la atención cae sobre la rutina compartida. Para parejas, es momento de renegociar horarios, responsabilidades o planes veraniegos con acuerdos por escrito o listas de tareas. Para solteros, aparece alguien con perfil estable; valora constancia en acciones antes que promesas.

8 y 9 sirven para definir compatibilidades y cerrar acuerdos: no bastes en gestos aislados, pide coherencia y pruebas de seguimiento.

Trabajo y finanzas

El 3 funciona bien para organizar procesos y marcar prioridades: haz una lista con plazos y subprioridades. El 4 y 5 favorecen reuniones cortas y decisivas; prepara puntos concretos y documentos de respaldo.

Del 6 al 7 aparece una cuestión de gastos de mantenimiento (equipo, transporte, suscripciones). Prioriza: aplaza lo no esencial este mes y pide presupuestos por escrito antes de gastar. Si esperas respuesta de terceros, podría llegar pero sin rapidez garantizada.

En el cierre de semana (8 y 9) tendrás buena ventana para negociar condiciones laborales o reordenar metas; apoya tus propuestas con números y plazos claros. Si tramitas asuntos en la administración local, ten en cuenta que en agosto en Ceuta suele haber ajustes de horarios que pueden retrasar plazos administrativos.

Salud y bienestar

Del 3 al 6 vigila el sueño y la carga mental: incorpora pausas, estiramientos puntuales y controla la hidratación.

7 al 9 son mejores para entrenamientos moderados y sostenibles; prioriza movilidad y recuperación antes que intensidad. Si necesitas despejarte después del trabajo, una caminata por el Monte Hacho o un paseo por la playa de la Ribera pueden servir para soltar tensión sin forzar.

Días clave de la semana

3 de agosto: arranque ordenado. Buen día para planificar y dejar cerradas tareas administrativas que llevas postergando.

arranque ordenado. Buen día para planificar y dejar cerradas tareas administrativas que llevas postergando. 5 de agosto: conversaciones con resultado. Ideal para aclarar un punto en pareja o con compañeros y evitar que el malentendido crezca.

conversaciones con resultado. Ideal para aclarar un punto en pareja o con compañeros y evitar que el malentendido crezca. 8 de agosto: decisiones y acuerdos. Ventana potente para negociar condiciones laborales o definir un plan financiero realista.

Consejo semanal para Capricornio

Combina disciplina con escucha: controla lo que depende de ti y verifica cómo te sientes antes de imponer soluciones. Prioriza acciones concretas en amor, trabajo y salud entre el 3 y el 9 para que el avance sea estable y medible.