Del 3 al 9 de agosto de 2026, Acuario recibe mayor claridad emocional y una dirección laboral más estable: lo que has ido posponiendo puede comenzar a tomar forma si lo planteas con pasos concretos.

Amor y relaciones

El inicio de semana favorece el diálogo: plantear lo pendiente con franqueza y tacto ayuda a desactivar malentendidos antes de que crezcan.

Mercurio facilita aclaraciones; escucha antes de responder y evita asumir intenciones. Si estás en pareja, modifica la rutina con una actividad breve y distinta para romper la “piloto automático”. Entre miércoles y viernes conviene marcar límites claros: los malentendidos suelen surgir por expectativas no expresadas. Si eres soltero/a, es probable que conectes mejor en contextos intelectuales o culturales, en actividades relacionadas con tecnología, ciencia o grupos afines a tu forma de pensar.

Trabajo y finanzas

Esta semana favorece convertir ideas en pasos concretos: revisa procesos, concreta propuestas y apunta a una negociación basada en hechos y cifras.

Si esperas una respuesta, avance tras un contacto estratégico o una actualización de última hora es una posibilidad real. En materia económica, vigila los gastos recurrentes —suscripciones, mejoras de herramientas y compras “útiles” que se acumulan— y encájalos en un presupuesto que preserve liquidez. Prioriza amortizar deudas antes que comprometerte con pagos que reduzcan tu margen financiero inmediato.

Salud y bienestar

La consigna es consistencia más que cambio radical: sueño regular, hidratación y actividad moderada mantienen el balance.

Si la mente se acelera, prueba respiraciones guiadas, estiramientos cortos o caminatas tras las comidas para bajar la tensión. La sobrecarga mental en Acuario suele manifestarse como fatiga o molestias físicas; planifica pausas intencionales y evita compensar el cansancio con picos de azúcar o alimentos muy procesados.

Días clave de la semana

Martes 4 de agosto: Se encienden las conversaciones. Ideal para plantear un asunto en pareja o cerrar una aclaración pendiente con alguien del trabajo.

Se encienden las conversaciones. Ideal para plantear un asunto en pareja o cerrar una aclaración pendiente con alguien del trabajo. Jueves 6 de agosto: Jornada favorable para concretar acuerdos. Es un buen día para enviar propuestas, revisar métricas o tomar una decisión financiera con cabeza fría.

Jornada favorable para concretar acuerdos. Es un buen día para enviar propuestas, revisar métricas o tomar una decisión financiera con cabeza fría. Sábado 8 de agosto: Aporta calma emocional y creatividad social. Úsalo para reconectar: ya sea con alguien especial o con amigos en un plan que estimule tu curiosidad.

Consejo semanal para Acuario

Convierte esta semana en un ejercicio práctico: establece tres acciones medibles para avanzar entre el 3 y el 9 de agosto y evalúa resultados antes de ampliar compromisos. No persigas la perfección; prioriza dirección y claridad.