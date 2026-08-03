Para Leo, del 3 al 9 de agosto de 2026 llega una semana de pulsos claros: lo que has estado postergando empieza a encajar y tu magnetismo ayudará a destrabar conversaciones, negociar acuerdos y ordenar tu energía. Con manejo emocional y acciones concretas puedes avanzar en amor y trabajo, mientras la salud exige atención a detalles cotidianos.

Amor y relaciones

El lunes 3 y el martes 4 favorecen aclarar malentendidos: pregunta antes de interpretar y combina tu sinceridad con escucha activa.

Entre el miércoles 5 y el viernes 7 sube la complicidad: si estás en pareja, propone una salida o un reto compartido; si estás soltero, recibirás más invitaciones sociales, pero conviene filtrar con calma. Si vives en Ceuta, una conversación al atardecer en la Alameda O’Donnell o junto a la playa de La Ribera puede facilitar ese tono distendido y evitar tensiones innecesarias.

El domingo 9 pide coherencia: evita que el orgullo marque el ritmo y apuesta por una conversación breve y honesta para alinear expectativas.

Trabajo y finanzas

El jueves 6 es útil para ajustar prioridades y dejar por escrito lo acordado: tu capacidad de liderazgo rinde mejor con estructura y seguimiento. No descartes una petición inesperada o una nueva responsabilidad; pedir confirmaciones por escrito te protegerá.

El viernes 7 y el sábado 8 activan la dimensión estratégica: si buscas mejorar condiciones presenta una propuesta concreta con datos y ejemplos; tu imagen profesional gana peso, pero evita prometer más de lo que puedas sostener.

En finanzas, revisa suscripciones y gastos hormiga antes de compras impulsivas; tu intuición funciona, pero pide verificación, sobre todo en compras de tecnología o planes de viaje.

Salud y bienestar

Esta semana la calidad del sueño y la hidratación marcan el ritmo. Por el calor estival en la costa, presta especial atención a beber con regularidad y a reducir la actividad física en las horas de más calor.

Trabaja la tensión acumulada en cuello, hombros y mandíbula: estiramientos suaves, pausas cortas y respiración consciente te devolverán presencia y estabilidad mental. Una rutina breve y constante será más efectiva que esfuerzos aislados intensos.

Días clave de la semana

Lunes 3 : momento ideal para conversaciones honestas. Si surge una duda en pareja o en el trabajo, aclararla temprano evita desgaste.

: momento ideal para conversaciones honestas. Si surge una duda en pareja o en el trabajo, aclararla temprano evita desgaste. Jueves 6 : mejora la coordinación y la toma de decisiones. Perfecto para organizar un plan, cerrar detalles y pedir confirmación por escrito.

: mejora la coordinación y la toma de decisiones. Perfecto para organizar un plan, cerrar detalles y pedir confirmación por escrito. Domingo 9: cierre emocional y ajuste de expectativas. Buen día para reconectar; busca acuerdos simples y claros.

Consejo semanal para Leo

Dirige con empatía y actúa con precisión: usa tu brillo para sumar, no para imponerte. Mantén el foco en acciones pequeñas y verificables; celebrar esos avances reforzará el impulso durante la semana.