El 3 de octubre de 1981 se celebró en Oviedo la primera entrega de los Premios Príncipe de Asturias.

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A lo largo de los años, esa fecha ha recogido hitos tan distintos como acciones militares, sucesos en alta mar, decisiones institucionales y fenómenos solares que han tenido repercusiones en la vida pública.

En España, el inicio de los Premios Príncipe de Asturias

La primera edición de los Premios Príncipe de Asturias en 1981 marcó el comienzo de unos galardones destinados a reconocer actividades científicas, culturales y humanísticas vinculadas a España y con proyección internacional.

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1938: el bombardeo propagandístico de Madrid durante la guerra civil

El 3 de octubre de 1938, durante el asedio de Madrid, y según efemérides, el ejército sublevado lanzó sobre la ciudad bolsas con pan decoradas con enseñas nacionales y mensajes críticos contra el Gobierno Republicano.

2009: el secuestro del atunero Alakrana y la respuesta naval

En 2009, el atunero vasco Alakrana fue secuestrado por piratas somalíes a 765 km de las costas del sur de Somalia y permaneció retenido 47 días, según las crónicas de la época.

En la operación intervinieron la fragata española Canarias y otras unidades vinculadas a la Operación Atalanta. Para Ceuta, hechos como este subrayan la dependencia de la ciudad del control de las rutas marítimas: la seguridad en el mar condiciona el comercio, la pesca y el tráfico portuario que afectan a la actividad local.

2017: el mensaje del rey Felipe VI por el referéndum catalán

El 3 de octubre de 2017 el rey Felipe VI pronunció un mensaje extraordinario a la nación tras el referéndum convocado por la Generalitat de Cataluña, que el Tribunal Constitucional había suspendido el 7 de septiembre de ese año.

2020: primer caso de covid-19 en las islas Salomón

El 3 de octubre de 2020 se confirmó el primer caso de covid‑19 en las islas Salomón, según comunicaron las autoridades sanitarias del país, un hito más en la cronología global de la pandemia.

2024: una llamarada solar X7.15, y la intensidad tras la X9.1

El 3 de octubre de 2024 la región AR 3842 del Sol produjo una llamarada de tipo X7.15, y en ese mismo periodo registró otra de mayor potencia, la X9.1, que las efemérides sitúan como la segunda erupción más grande del ciclo solar 25 y la más intensa desde 2017, según registros disponibles.

Las llamaradas de este tipo pueden afectar comunicaciones por satélite y sistemas de navegación. En Ceuta, donde la actividad portuaria y los servicios dependen de infraestructuras digitales y de posicionamiento, las alertas de meteorología espacial adquieren relevancia operativa.

Cierre

Del acto cultural en Oviedo a los incidentes bélicos, del secuestro en alta mar a las erupciones solares: el 3 de octubre agrupa acontecimientos que ayudan a entender cómo sucesos nacionales y globales repercuten, directa o indirectamente, en la vida cotidiana de Ceuta.

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