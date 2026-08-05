El 5 de agosto de 2021 el FC Barcelona confirmó que Leo Messi no continuaría en el club tras más de veinte años vinculado al primer equipo.

De la continuidad a la despedida: Messi y el FC Barcelona (2021)

El anuncio del 5 de agosto de 2021, hecho desde las oficinas del club en Barcelona (España), quebró la expectativa de un acuerdo cuya imposibilidad quedó atribuida por el club a la combinación de su situación económica y las limitaciones fijadas por la LaLiga para la inscripción de contratos, según comunicados y la cobertura de prensa de la época. Para la afición culé supuso un cierre simbólico de una era: Messi llegó al primer equipo siendo adolescente y se marchó con más de dos décadas de trayectoria en el club. La salida reabrió debates internos sobre la gestión deportiva y financiera de la entidad, la planificación a medio plazo y el impacto mediático de perder a su principal figura.

Wikipedia suma un gran hito: 500.000 artículos en español (2009)

En 2009, Wikipedia en español superó los 500.000 artículos, un punto de referencia para medir la expansión del proyecto en lengua hispana.

Venezuela y el fin de la IV República (1999)

En 1999, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró la “muerte de la IV República” e impulsó una reconfiguración institucional que incluyó la convocatoria de una nueva Constitución. El proceso, promovido por el Ejecutivo y sus apoyos legislativos, introdujo cambios en la estructura del Estado y en la relación entre poderes que marcaron la política venezolana durante las siguientes décadas; esa transformación fue objeto de amplios debates nacionales e internacionales sobre la institucionalidad y las garantías democráticas.

Montenegro plantea una nueva unión con Serbia (1999)

También en 1999, la República de Montenegro aprobó una propuesta para reordenar la relación con Serbia, proponiendo que la antigua Yugoslavia pasara a ser una confederación formada por dos Estados soberanos con iguales derechos, bajo el nombre planteado de Unión de Montenegro y Serbia.

Un éxito musical y un récord en el Billboard (1998)

En 1998, el cantante español Alejandro Sanz lanzó el sencillo “Amiga mía”, que se convirtió en su primera canción en alcanzar el número 1 en la lista Billboard Latin Pop Airplay, lo que evidenció su proyección fuera de España y su presencia en mercados latinoamericanos.

Carlos, Juegos y ciencia del tiempo: Río 2016 y más (2016)

El 5 de agosto de 2016 se inauguraron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, evento que sirvió como escaparate global para el deporte y la cultura brasileña. La cita también desencadenó evaluaciones sobre los costes de organización, la adecuación de infraestructuras y el legado urbano que dejó en la ciudad sede.

Cierre: una fecha con eco en deporte, cultura y política

El 5 de agosto agrupa, a lo largo de distintos años, episodios que van desde cambios políticos relevantes hasta hitos culturales y deportivos con repercusión internacional; juntos muestran cómo una misma jornada del calendario puede concentrar sucesos de alcance muy diverso.