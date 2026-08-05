La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este miércoles una jornada marcada por la estabilidad en buena parte de España, pero también por el calor persistente, las noches especialmente cálidas y la posibilidad de tormentas fuertes en puntos del nordeste peninsular.

La situación más destacada se producirá durante la madrugada y las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas no bajarán de los 25 grados en zonas del litoral mediterráneo y de Canarias, mientras que en algunos puntos del archipiélago podrían mantenerse incluso por encima de los 30 grados.

En gran parte del país dominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque la AEMET advierte de chubascos intensos, tormentas y posible granizo en la Ibérica sur y los Pirineos orientales.

Tormentas fuertes y granizo en el nordeste

La jornada comenzará con nieblas matinales en Galicia, la cornisa cantábrica y algunos sectores de la fachada oriental peninsular.

En el norte gallego y el litoral cantábrico predominarán los cielos cubiertos, con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas. La nubosidad baja presente durante la madrugada en el Mediterráneo y el bajo Ebro tenderá a desaparecer conforme avance la mañana.

A partir del mediodía crecerán nubes de evolución en los interiores del tercio oriental, las zonas montañosas del centro y del norte y la isla de Mallorca.

Estos desarrollos podrán dejar chubascos y tormentas en las sierras del cuadrante nordeste y Baleares. La AEMET sitúa el mayor riesgo en la Ibérica sur y los Pirineos orientales, donde las precipitaciones podrían ser fuertes y estar acompañadas de granizo.

Máximas cercanas a los 37 grados

Las temperaturas máximas subirán ligeramente en la vertiente atlántica y el nordeste de Cataluña, mientras que descenderán en buena parte del arco mediterráneo, el Cantábrico, el alto Ebro y Canarias.

Pese a esas bajadas, los termómetros superarán los 35 grados en numerosas zonas de las mitades sur y este de la Península, así como en Baleares y Canarias.

Ciudades como Albacete, Córdoba, Granada, Lleida, Málaga, Toledo y Zaragoza podrían alcanzar valores cercanos a los 37 grados.

Las mínimas experimentarán pocos cambios. Se espera un ligero descenso en el noroeste peninsular y Canarias, mientras que aumentarán levemente en el valle del Ebro.

Noches tropicales en amplias zonas

Las noches tropicales, aquellas en las que la temperatura no baja de los 20 grados, volverán a extenderse por amplias áreas del sureste peninsular y Baleares.

La situación será más intensa en el litoral mediterráneo y Canarias, donde las mínimas permanecerán por encima de los 25 grados.

En algunos puntos concretos del archipiélago canario, los termómetros podrían no descender de los 30 grados durante toda la noche.

Alisios fuertes en Canarias

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada.

En Canarias soplarán los alisios con intervalos fuertes y rachas muy intensas. En los litorales del sur peninsular dominará el viento moderado de componente oeste, aunque tenderá a perder intensidad en el mar de Alborán.

En el resto del país, el viento será flojo o permanecerá en calma. Predominará la componente este en el Levante, el norte en el Cantábrico y Baleares y el oeste en las demás regiones.