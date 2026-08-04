En la noche del martes hay tres apuestas claras en prime time: concursos/espectáculo, informativos y deporte, o un estreno de cine.

Comparación rápida: la oferta de entretenimiento mantiene un ritmo alto (Pasapalabra, El Hormiguero, Viaje al centro de la tele). La franja informativa aporta contexto y debate (Telediario 2, Antena 3 Noticias 2, En portada). Si buscas tensión, las películas de acción programadas después de las noticias suelen romper la rutina.

Escoge según la intención: conversación y dinamismo —concursos y formatos—; contexto y debate —informativos y reportajes—; o suspense —estrenos y acción nocturna.

La 1

20:25 Aqui la tierra

Aqui la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 Viaje al centro de la tele

Viaje al centro de la tele 22:25 Viaje al centro de la tele

Viaje al centro de la tele 22:55 Dog house

Dog house 01:05 Dog house

Imprescindibles en La 1: 21:45 y 22:25 Viaje al centro de la tele (doble ración para entrar en materia), 20:55 Telediario 2 para el arranque informativo, y 21:40 Teledeporte 2 si el deporte marca tu interés. Dog house cierra la noche con tono ligero.

La 2

20:05 Jeopardy

Jeopardy 21:00 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:45 Cifras y letras

Cifras y letras 22:15 En portada

En portada 22:20 Los miércoles no existen

Los miércoles no existen 00:05 Documentos TV

Documentos TV 01:00 Rutas bizarras

Rutas bizarras 01:55 Festivales de verano

Imprescindibles en La 2: 22:15 En portada para pausarte y profundizar, 21:45 Cifras y letras si buscas reto intelectual, y el bloque de juegos (20:05 a 21:45) para quien prefiere competir en casa. 00:05 Documentos TV es la opción de largo recorrido.

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 En tierra lejana

En tierra lejana 00:05 En tierra lejana

En tierra lejana 01:10 En tierra lejana

Imprescindibles en Antena 3: 20:00 Pasapalabra para empezar con ritmo; 21:45 El Hormiguero como apuesta principal del prime; y 23:00 En tierra lejana si prefieres narrativa y desconexión.

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro

Noticias Cuatro 20:45 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:15 First Dates

First Dates 21:40 Horizonte

Horizonte 23:00 Código 10

Imprescindibles en Cuatro: 21:15 First Dates para formato humano y directo, 20:45 El desmarque Cuatro si buscas agilidad informativa, y 23:00 Código 10 para tensión nocturna. Horizonte mantiene continuidad entre entretenimiento e información.

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:35 El tiempo

El tiempo 21:45 First Dates

First Dates 23:00 Luján Argüelles presenta este programa sobre el Camino de Santiago

Luján Argüelles presenta este programa sobre el Camino de Santiago 01:40 El rey del mando

Imprescindibles en Telecinco: 21:45 First Dates (paralelo emocional a Cuatro), 21:00 Informativos Telecinco 21:00 para mantener el pulso informativo, y 23:00 el programa de Luján Argüelles sobre el Camino de Santiago como alternativa temática. El rey del mando queda para el cierre tardío.

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio Summer Time

El Intermedio Summer Time 23:00 Liam Neeson y Joel Kinnaman protagonizan «Una noche para sobrevivir»

Liam Neeson y Joel Kinnaman protagonizan «Una noche para sobrevivir» 01:15 Tocada por un asesino

Imprescindibles en laSexta: 21:30 El Intermedio Summer Time para mantener la mirada crítica con ritmo, y 23:00 Una noche para sobrevivir si buscas acción. 01:15 Tocada por un asesino completa la oferta para los más noctámbulos.

¿Qué elegir, antes vs ahora?

Antes bastaba con “poner algo”; ahora conviene marcar objetivo: conversación (concurso + entretenimiento), contexto (informativos y reportajes) o tensión (película de acción después de las noticias). Por ejemplo, La 1 con Viaje al centro de la tele y Antena 3 con El Hormiguero funcionan para debate y dinamismo; La 2 con En portada o Telecinco con sus informativos sirven si quieres fondo y análisis; laSexta a partir de 23:00 apuesta por la acción con Una noche para sobrevivir.

En Ceuta, la oferta nacional se completa con Radio Televisión Ceuta (RTVCE), que aporta informativos y contenidos locales que compiten por la atención en la franja nocturna.