Arnold Schwarzenegger ha celebrado su 79º cumpleaños demostrando que el ejercicio continúa siendo una parte esencial de su vida. Tras cinco décadas promoviendo la actividad física, el actor y exculturista asegura haber encontrado una fórmula para lograr que más personas mantengan la constancia: premiar a quienes completan sus entrenamientos en lugar de limitarse a ofrecer descuentos.

Antes de convertirse en una estrella mundial del cine de acción, Schwarzenegger ya había construido una carrera histórica en el culturismo. Ganó siete títulos de Mr. Olympia y su físico le abrió las puertas de Hollywood, donde interpretó personajes como Conan, John Matrix, Dutch Schaefer y el T-800 de Terminator.

A sus 79 años, el intérprete continúa entrenando regularmente y defendiendo la importancia del ejercicio para mantener un estilo de vida saludable.

“Llevo 50 años intentando convencer a la gente”

Con motivo de su cumpleaños, Schwarzenegger compartió varias publicaciones en las que reflexionó sobre las estrategias utilizadas tradicionalmente por los gimnasios para atraer clientes.

“Llevo 50 años intentando convencer a la gente de entrenar y por fin he encontrado el secreto”, afirmó.

El actor considera que los descuentos y las promociones de inscripción no son suficientes para crear hábitos duraderos. Como ejemplo, recuerda que muchos gimnasios se llenan a principios de año, pero pierden gran parte de esos usuarios pocas semanas después.

Para Schwarzenegger, la solución consiste en recompensar la disciplina y la continuidad, no solamente la decisión inicial de apuntarse.

Una suscripción que devuelve el dinero por entrenar

El actor ha puesto en marcha una promoción dentro de su aplicación Arnold’s Pump Club.

Los nuevos usuarios que se inscriban durante la campaña pagarán 100 dólares por un año de acceso. Sin embargo, podrán recuperar la totalidad del dinero si completan cuatro programas de entrenamiento durante los doce meses siguientes.

El reembolso se realizará en dos etapas: los primeros 50 dólares se devolverán al finalizar el primer programa y los 50 restantes después de completar el cuarto.

De este modo, los propios usuarios determinarán cuánto terminan pagando en función de su esfuerzo y compromiso.

Premiar la constancia frente a las rebajas

Schwarzenegger asegura que el sistema ya ha sido probado y que los resultados han sido positivos.

Su objetivo es cambiar la manera en la que la industria del fitness trata de motivar a las personas. En lugar de ofrecer precios bajos únicamente para captar nuevos miembros, plantea devolver el dinero a quienes realmente cumplen sus objetivos.

El actor considera que este mecanismo puede funcionar como una motivación psicológica más eficaz, ya que convierte el entrenamiento en un compromiso personal con una recompensa concreta.

“Apuesta por ti, porque yo estoy apostando por ti”, resumió Schwarzenegger al presentar su iniciativa.

A punto de cumplir ocho décadas, el antiguo campeón de culturismo mantiene así su papel como uno de los principales referentes internacionales del fitness y continúa buscando nuevas formas de promover hábitos saludables.