El Tribunal Provincial de Samui considera que la resolución de los recursos presentados contra la condena de Daniel Sancho podría conocerse próximamente. Fuentes judiciales han señalado que “no debería faltar mucho”, aunque la fecha depende exclusivamente del Tribunal de Apelaciones de Phuket, que todavía no ha fijado cuándo comunicará su decisión.

La resolución llegará casi tres años después de la detención del español por la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla tailandesa de Phangan.

Tanto la defensa de Sancho en España y Tailandia como las demás partes implicadas permanecen a la espera de noticias. La Fiscalía, por el momento, no se ha pronunciado sobre los plazos.

El tribunal apunta a que la espera podría terminar pronto

Fuentes del Tribunal Provincial de Samui explicaron que los procedimientos de apelación no suelen prolongarse durante tanto tiempo.

Sin embargo, precisaron que la decisión final no corresponde al tribunal que dictó la condena, sino al Tribunal de Apelaciones de Phuket. Este órgano deberá examinar los recursos y fijar posteriormente una fecha para la lectura de la sentencia.

Hasta que esa comunicación oficial se produzca, no existe un día confirmado para conocer si la condena será ratificada, modificada o revisada.

Sancho fue condenado a cadena perpetua

El 29 de agosto de 2024, el Tribunal Provincial de Samui condenó a Daniel Sancho a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, ocurrido el 2 de agosto de 2023.

Desde la sentencia, el español permanece en la prisión de máxima seguridad de Surat Thani, situada en el sur de Tailandia. Antes había pasado cerca de un año en prisión preventiva en el centro penitenciario de Samui.

La sentencia concluyó que Sancho preparó el crimen mediante la compra previa de cuchillos, una sierra y bolsas de plástico. El tribunal consideró probado que golpeó a Arrieta con intención de matarlo.

Los restos del cirujano colombiano fueron encontrados en diferentes lugares de la isla de Phangan, incluido el mar.

La defensa reclama repetir el juicio

La defensa de Daniel Sancho presentó en marzo de 2025 un recurso en el que solicitó la celebración de una nueva vista o la repetición del juicio.

El objetivo es poder incorporar nuevos testigos al procedimiento. El recurso fue preparado conjuntamente por el equipo español, integrado por el abogado Marcos García-Montes y los criminólogos Ramón Chippirrás y Carmen Balfagón, y la representación tailandesa encabezada por Alice Keartjareanlap.

La defensa sostiene que la muerte de Arrieta se produjo accidentalmente durante una pelea y mantiene que Sancho actuó en defensa propia.

La familia de Arrieta pide la pena de muerte

La familia de Edwin Arrieta también recurrió la sentencia. En diciembre de 2024 solicitó que la condena fuera elevada a la pena de muerte, al considerar que las pruebas eran suficientemente contundentes.

El asesinato premeditado puede ser castigado con la pena capital en Tailandia. No obstante, el tribunal aplicó la cadena perpetua porque valoró como atenuante la confesión inicial realizada por Sancho ante la Policía.

Daniel Sancho fue detenido el 5 de agosto de 2023, tres días después de la muerte de Arrieta. Ambos se habían conocido meses antes a través de las redes sociales.

La próxima resolución judicial será determinante para establecer si se mantiene la cadena perpetua, se acepta alguna de las pretensiones de la defensa o se atiende la petición formulada por la familia de la víctima.