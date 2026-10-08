El 8 de octubre de 1988 Freddie Mercury ofreció en Barcelona su última actuación en vida.

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La fecha también agrupa otros hitos en política, cultura, transporte, tecnología y ocio digital. El repaso que sigue ordena esos hechos cronológicamente y por ámbito.

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Política en España: dimisión de Antonio Maura (1918)

En 1918, Antonio Maura presentó la dimisión de su gabinete, lo que supuso el cierre de su etapa de gobierno y la necesidad de reconfigurar responsabilidades institucionales.

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Infraestructuras: se inaugura la línea férrea Madrid‑Lisboa (1881)

En 1881 se inauguró la línea férrea Madrid‑Lisboa, un hito del desarrollo ferroviario que conectó directamente ambas capitales y contribuyó a transformar la movilidad y los intercambios entre territorios.

Cultura en Madrid: apertura del Museo Thyssen (1992)

En 1992 se inauguró en Madrid el Museo Thyssen. La apertura amplió la oferta museística de la capital y facilitó el acceso a colecciones de arte hasta entonces dispersas.

Música: Freddie Mercury actúa por última vez (1988)

El 8 de octubre de 1988 Freddie Mercury ofreció en Barcelona su última presentación en vida.

Su último concierto con Queen había sido el 9 de agosto de 1986 en Inglaterra. Para sus seguidores, la actuación de 1988 representó el cierre de su presencia escénica en vida y quedó asociada al legado del artista.

Tecnología y contenidos digitales: caída de Facebook e Instagram (2021)

El 8 de octubre de 2021 Facebook e Instagram sufrieron una nueva caída, ocurrida apenas 4 días después de la mayor interrupción registrada hasta entonces. El incidente afectó a usuarios y puso de manifiesto la dependencia de servicios digitales en la vida cotidiana.

Videojuegos: estreno de Metroid Dread en Nintendo Switch (2021)

Ese mismo año, MercurySteam y Nintendo estrenaron Metroid Dread en la Nintendo Switch. La entrega se presentó como secuela directa de Metroid Fusion, lanzado en 2002 para GameBoy Advance, y enlazó generaciones de jugadores dentro de la saga.

Cierre

El 8 de octubre reúne episodios diversos —políticos, culturales, técnicos y musicales— que, tomados en conjunto, ayudan a situar cada hito en su contexto histórico y cultural.

Fuente: Wikipedia, efemérides del 8 de octubre.

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