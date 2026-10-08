Este jueves 8 de octubre de 2026 llega Hugo Brossard a Sueños de Libertad; su aparición abre una vía para los hermanos De la Reina, apartados de la empresa por decisión de Gabriel. Las relaciones personales del núcleo familiar quedan tensas por verdades a medias y crecientes sospechas.

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Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

La trama empresarial domina el episodio. Damián y Andrés intentan convencer a Hugo Brossard para que readmita a los hermanos De la Reina en la compañía.

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Tasio y Marta no asisten a la cita; deciden mantenerse al margen por los remordimientos que arrastran.

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Gabriel sigue moviendo piezas en lo personal: sus amenazas hacia Begoña vuelven a poner en riesgo la relación con Andrés. Además, Valentina confiesa a Andrés que Begoña sigue enamorada de él, una revelación vinculada a lo que Valentina escuchó antes.

La relación entre Bianca y Fina entra en crisis. Tras la noche que compartieron, una llamada de Lombardo hace que la fotógrafa cuestione las intenciones de Bianca, y esa desconfianza desemboca en una confrontación en la que Fina debe decidir si confiar en ella.

El giro final: Hugo, dispuesto a readmitir a Marta y Andrés, recibe información clave. Gabriel asegura que Tasio discutió con su padre poco antes de que este muriera. El capítulo deja la puerta abierta a aclaraciones posteriores.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3.

Horario habitual: 15:45.

En Ceuta, el episodio mantiene la doble tensión: la que se libra en la empresa y la que amenaza las relaciones dentro de la familia.

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