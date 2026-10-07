El precio de la luz para hoy, jueves 8 de octubre de 2026, llega con un dato especialmente relevante para los hogares de Ceuta: según el servicio Semáforo Selectra, el precio medio del día es de 0 €/kWh.

Lee tambien: Precio gasolina Ceuta, 8 de octubre de 2026: así quedan los surtidores más baratos

Con una jornada marcada por horas a 0 €/kWh, el consejo para ahorrar es simple: desplazar el consumo a las franjas en las que el coste es más bajo. En este día, la diferencia no está en “cuándo” sino en que aproveches al máximo las horas con precio mínimo.

PUBLICIDAD

Horas clave para ahorrar: 00-01 h, el precio más bajo

De acuerdo con los datos publicados por Semáforo Selectra (color SUPER), la hora más barata es 00:00 – 01:00 con 0 €/kWh. La hora más cara también figura con 0 €/kWh, por lo que el día se comporta de forma plana en precio.

Lee tambien: IBEX 35 miércoles 7 de octubre de 2026: cierra a la baja

Además, la franja más económica es 00:00 – 03:00 con 0 €/kWh. Para la vida diaria, esto hace especialmente útil programar consumos como lavadora o lavavajillas durante la madrugada y mantener el resto del día con una planificación menos exigente.

Evolución por tramos del día (madrugada, mañana, tarde y noche)

La madrugada concentra la ventaja de la jornada: las franjas desde 00:00 hasta 03:00 se mantienen en 0 €/kWh, lo que encaja bien con consumos programables.

Durante la mañana, el precio se mantiene en los mismos 0 €/kWh por hora. Esto permite seguir con rutinas domésticas habituales sin necesidad de ajustar al minuto.

En la tarde y la noche, el comportamiento continúa igual: todas las franjas del día aparecen con 0 €/kWh según la tabla horaria aportada por la fuente, por lo que el mayor ahorro hoy no depende de encontrar picos, sino de aprovechar la disponibilidad de precio mínimo para concentrar tareas cuando puedas.

Precio de la luz por horas (jueves 8/10/2026)

00:00 – 01:00: 0 €/kWh

01:00 – 02:00: 0 €/kWh

02:00 – 03:00: 0 €/kWh

03:00 – 04:00: 0 €/kWh

04:00 – 05:00: 0 €/kWh

05:00 – 06:00: 0 €/kWh

06:00 – 07:00: 0 €/kWh

07:00 – 08:00: 0 €/kWh

08:00 – 09:00: 0 €/kWh

09:00 – 10:00: 0 €/kWh

10:00 – 11:00: 0 €/kWh

11:00 – 12:00: 0 €/kWh

12:00 – 13:00: 0 €/kWh

13:00 – 14:00: 0 €/kWh

14:00 – 15:00: 0 €/kWh

15:00 – 16:00: 0 €/kWh

16:00 – 17:00: 0 €/kWh

17:00 – 18:00: 0 €/kWh

18:00 – 19:00: 0 €/kWh

19:00 – 20:00: 0 €/kWh

20:00 – 21:00: 0 €/kWh

21:00 – 22:00: 0 €/kWh

22:00 – 23:00: 0 €/kWh

23:00 – 24:00: 0 €/kWh

Te puede interesar