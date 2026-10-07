Ceuta dispone este jueves, 8 de octubre de 2026, de un panel de precios basado en 10 estaciones: gasolina 95 promedio 1,619 €/L (rango 1,604–1,624 €/L), gasolina 98 promedio 1,645 €/L y diésel (gasóleo A) promedio 1,735 €/L, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

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La diferencia entre el mínimo y el máximo de la gasolina 95 en este panel es de 0,020 €/L, lo que equivale a 1,00 € por cada 50 litros repostados.

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Abajo tienes las estaciones con los precios más bajos y, al final, las más caras para comparar según el tipo de combustible.

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Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.604 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.604 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.623 €

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.623 €

(MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.623 €

Las dos estaciones de ON365 registran hoy el precio mínimo de 1,604 €/L para gasolina 95 (fuente: Ministerio para la Transición Ecológica).

Gasolina 98

SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.623 €

(MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.634 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.634 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.653 €

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.653 €

El menor precio para gasolina 98 en este panel aparece en SHELL MUELLE DATO con 1,623 €/L (Ministerio para la Transición Ecológica).

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.709 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.709 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.729 €

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.734 €

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.734 €

En diésel, el mínimo en las 10 estaciones analizadas es 1,709 €/L en las dos ubicaciones de ON365 (Ministerio para la Transición Ecológica).

Las más caras

Gasolina 95: CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta) y MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta) y CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta), con 1.624 €

El resto de categorías del panel prioriza los surtidores más baratos; los valores proceden del Ministerio para la Transición Ecológica.

Consejos

Compara por tipo de combustible. No asumas que la misma marca ofrece siempre el mejor precio; hoy las variaciones aparecen incluso entre estaciones de la misma cadena.

No asumas que la misma marca ofrece siempre el mejor precio; hoy las variaciones aparecen incluso entre estaciones de la misma cadena. Ten en cuenta el precio medio del día. Referencia para Ceuta: gasolina 95 1,619 €/L y diésel 1,735 €/L (Ministerio para la Transición Ecológica, 8/10/2026).

Referencia para Ceuta: gasolina 95 y diésel (Ministerio para la Transición Ecológica, 8/10/2026). Planifica si repostas con frecuencia. Con una diferencia máxima de 0,020 €/L en gasolina 95, llenar 50 L supone ahorrar o gastar 1,00 € según el surtidor elegido.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos para Ceuta, 8 de octubre de 2026).

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