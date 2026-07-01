La instalación de una potente dorsal anticiclónica generará una situación de cúpula sobre la Península que recalentará el aire, provocando un ascenso térmico generalizado de cara al fin de semana mientras el Cantábrico se mantiene al margen

El alivio térmico que ha dado una tregua a gran parte de España durante los últimos días llegará a su fin de manera inmediata. Los pronósticos meteorológicos de Meteored advierten de la instalación de una potente dorsal anticiclónica sobre la geografía nacional a partir de este jueves. Este fenómeno meteorológico configurará un gran foco de calor similar al del Sáhara sobre el territorio peninsular, lo que provocará el retorno de registros térmicos notablemente elevados que sobrepasarán los 40ºC en múltiples puntos de la Península.

A pesar de la intensidad prevista para este nuevo episodio de altas temperaturas, que afectará tanto a los valores máximos como a los mínimos, los expertos descartan por el momento catalogarlo formalmente como una ola de calor. El motivo técnico radica en que la vertiente cantábrica quedará completamente al margen de esta situación atmosférica, por lo que no se cumplen los criterios de extensión geográfica legalmente establecidos para decretar dicho aviso.

Estabilidad y primeros avisos de la Aemet este miércoles

Antes de que se consolide el repunte térmico generalizado, la jornada de este miércoles mantendrá registros más llevaderos en la mitad norte. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 23 y los 25ºC en el Cantábrico, mientras que se situarán en el entorno de los 36ºC en amplias zonas del centro y del sur de la Península. Los valores más altos del día se localizarán de forma puntual en la comunidad de Extremadura y en el Valle del Guadalquivir, donde el termómetro alcanzará ya los 40ºC.

Ante esta coyuntura, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha procedido a activar los avisos de nivel naranja por altas temperaturas en amplias zonas de Andalucía y Extremadura. Asimismo, la institución pública mantiene vigentes los avisos de nivel amarillo en las comunidades autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad de Madrid. En lo que respecta al estado del cielo, predominará un tiempo marcadamente estable en todo el país, sin presencia de precipitaciones a excepción de la formación de alguna tormenta de carácter estrictamente aislado en puntos del Pirineo, el Sistema Ibérico y la isla de Mallorca.

El mecanismo del domo de calor a partir del jueves

El cambio sustancial en las condiciones atmosféricas se iniciará este jueves con un ascenso térmico generalizado que se prolongará de forma acusada durante los días posteriores. La dorsal anticiclónica comenzará a establecerse sobre el mapa nacional y, debido a su notable intensidad y a su particular disposición geométrica en forma de ‘n’, dará origen a lo que técnicamente se denomina un domo de calor.

Este escenario meteorológico específico funciona de manera similar a una cúpula sobre una extensión de terreno determinada, impidiendo por completo la renovación de la masa de aire. Al quedar el aire confinado bajo esta estructura de altas presiones, la radiación solar lo recalienta de forma progresiva y eleva los termómetros de manera drástica.

Durante la jornada del jueves, los efectos del domo de calor se harán patentes con registros que alcanzarán los 41ºC en capitales como Badajoz, Córdoba o Sevilla. Por su parte, la Comunidad de Madrid registrará máximas de 35ºC, mientras que el litoral mediterráneo sobrepasará la barrera de los 32-33ºC. La excepción climatológica a este proceso de calentamiento se localizará en Oviedo y Bilbao, localidades donde los termómetros se detendrán en unos más suaves 23ºC de máxima. Para este día, la Aemet extenderá la alerta naranja por calor en Andalucía y Extremadura, y activará los avisos amarillos en Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y la Comunidad de Madrid.

Previsión de máximas y mínimas extremas para el fin de semana

Las condiciones meteorológicas más adversas de todo este episodio anticiclónico se concentrarán de cara al fin de semana. El viernes se consolidará la subida de los termómetros de forma generalizada, esperándose que se superen los 36ºC de manera habitual en prácticamente toda la Península y en el archipiélago balear.

El foco del calor extremo se situará en las grandes cuencas hidrográficas del país. Los termómetros escalarán hasta situarse entre los 40 y los 42ºC en las zonas de los valles del Ebro, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. Asimismo, el episodio se caracterizará por un ambiente nocturno caluroso, con temperaturas mínimas que no descenderán de los 22 a los 24ºC en la fachada mediterránea, la zona centro y la mitad sur peninsular, dificultando el descenso térmico diario.