El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, rectifica las cifras iniciales y anuncia el envío de un contingente médico START de la AECID, despedido en Barajas por la reina Letizia.

MADRID.– El balance oficial de ciudadanos españoles fallecidos a consecuencia del doble terremoto que ha sacudido Venezuela se sitúa en 26 personas. Así lo ha confirmado a primera hora de este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien además ha cifrado en 150 el número de españoles que permanecen en paradero desconocido y en 12 los que continúan localizados bajo los escombros provocados por el seísmo.

Albares ha dado a conocer estos datos actualizados en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, lugar al que ha acudido junto a la reina Letizia para despedir al contingente médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El ministro ha aprovechado su intervención para corregir un balance ofrecido previamente en el que había apuntado a 29 fallecidos y 13 atrapados: «Anteriormente me ha bailado la cifra», ha aclarado ante los medios.

Despliegue humanitario y vuelos de repatriación

El equipo de respuesta que vuela hacia la zona afectada forma parte del denominado equipo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias), un grupo médico de urgencia que se desplegará en territorio venezolano para sumarse a las labores que ya realizan los rescatistas españoles sobre el terreno.

De forma paralela a las tareas de auxilio, el Gobierno mantiene activo el operativo de retorno para los afectados. El titular de Exteriores ha adelantado que este mismo miércoles está prevista la llegada a España de un nuevo vuelo de repatriación con un total de 130 pasajeros a bordo. De ellos, 92 son ciudadanos de nacionalidad española, mientras que el resto del pasaje se compone de ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades europeas.

Además de los recursos humanos, España canalizará ayuda económica directa para paliar las consecuencias de lo que el ministro ha calificado como una «enorme tragedia». Albares ha anunciado una nueva aportación presupuestaria de 300.000 euros destinada específicamente de forma íntegra al suministro y traslado de material de refugio para los damnificados en la zona cero del desastre.

Respaldo de la Corona a los cooperantes

Durante el acto de despedida en Barajas, la reina Letizia ha mantenido un encuentro con los cooperantes y voluntarios del equipo START, con quienes se ha fotografiado y a los que ha deseado que la misión se desarrolle «lo mejor posible teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables».

En sus palabras de apoyo, la reina ha querido poner en valor la respuesta «efectiva» de la estructura de cooperación internacional española, subrayando que el sello de estos profesionales va más allá de la gestión puramente administrativa. Ha destacado especialmente «la profesionalidad, el rigor y el cariño con el que los cooperantes españoles acompañan y ayudan a quienes lo están pasando mal», asegurando que «la sociedad española es muy consciente de ello y os lo agradece».

Por su parte, José Manuel Albares también ha ensalzado la sólida experiencia del personal humanitario que viaja a Venezuela, destacando que serán los encargados de trasladar «la solidaridad del pueblo español al pueblo hermano» en mitad de un contexto tan dramático.

Relevo institucional en plena crisis

La comitiva oficial de despedida en el aeropuerto madrileño ha contado también con la presencia de representantes destacados de organizaciones no gubernamentales que colaboran en la respuesta de emergencia, como Médicos del Mundo, Save the Children y World Central Kitchen.

El acto ha coincidido asimismo con un momento de transición en la dirección de la AECID. En el aeropuerto ha estado presente el director saliente de la agencia, Antón Leis, quien acaba de ser nombrado Alto Comisionado Adjunto para Operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Leis fue sustituido formalmente este martes en su cargo por la diplomática Victoria Tur Gómez.

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