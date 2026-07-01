El cofundador de Podemos, que ya ha recurrido la resolución ante los tribunales, recibió la denuncia en el ámbito académico tras conocerse acusaciones previas en el seno del partido.

MADRID.— La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha impuesto una sanción de un año de suspensión de empleo y funciones al politólogo y profesor Juan Carlos Monedero tras concluir un expediente disciplinario por la comisión de una «falta muy grave» de acoso sexista a varias alumnas. El procedimiento interno se activó tras la denuncia presentada por una estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

Origen de la denuncia y recorrido legal

La Unidad de Igualdad de la institución académica comenzó a investigar el caso a raíz de una denuncia que activó el protocolo interno contra el acoso sexual y sexista. Aunque el expediente confidencial se trasladó inicialmente a la Fiscalía para evaluar posibles responsabilidades penales, la vía judicial ordinaria se archivó al no apreciarse un delito contra la integridad moral, si bien los informes del Ministerio Público calificaron el comportamiento del docente como «improcedente» y «reprochable moralmente».

Al cerrarse el recorrido judicial penal, el proceso regresó al ámbito de la normativa interna y administrativa de la propia universidad. La resolución final determina que de los doce meses de suspensión fijados, Monedero ya cumplió de forma preventiva los primeros seis meses de la medida cautelar, por lo que este tiempo se deducirá del cómputo total de la sanción.

Antecedentes y reacción del entorno

Este dictamen académico llega tiempo después de que surgieran otras quejas y acusaciones de conductas presuntamente inapropiadas en el plano interno de Podemos, partido del que es fundador.

Por su parte, la defensa legal de Juan Carlos Monedero ha rechazado firmemente la sanción y ha decidido llevar la resolución de la UCM ante la justicia contencioso-administrativa. El equipo del profesor sostiene que el expediente administrativo ha estado «plagado de vulneraciones de derechos y garantías fundamentales» y asegura haber aportado durante el proceso más de una decena de testimonios de alumnos que niegan que los hechos denunciados hubieran tenido lugar.

Para ampliar el contexto sobre cómo se gestionaron estas acusaciones a nivel político, en este Análisis sobre las denuncias contra Monedero se detalla el impacto y el manejo de la información que tuvo lugar dentro de la directiva del partido antes de que el caso saltara formalmente a la inspección de la universidad.