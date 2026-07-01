El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirma que todavía permanecen 11 compatriotas bajo los escombros. La Reina Letizia despide en el aeropuerto de Madrid-Barajas al contingente médico de la AECID que se despliega en la zona afectada.

El balance de ciudadanos españoles fallecidos a consecuencia del doble terremoto que sacudió el centro de la costa de Venezuela ha aumentado a 26 víctimas mortales. Así lo ha confirmado a primera hora de la mañana de este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien además ha detallado que en este momento se contabilizan 150 compatriotas desaparecidos y otros 11 que permanecen localizados bajo los escombros provocados por el movimiento telúrico.

Estas cifras se enmarcan en una catástrofe humana de grandes dimensiones en el país latinoamericano, donde las autoridades de Venezuela informaron este martes de que el número total de fallecidos supera las 1.900 personas, mientras que los heridos ascienden a 10.500 a causa de los dos seísmos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter registrados el pasado miércoles y sus posteriores réplicas.

Despliegue de ayuda humanitaria y el Equipo START desde Barajas

El ministro Albares ha ofrecido estos datos actualizados en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hasta las instalaciones aeroportuarias se ha trasladado el titular de Exteriores junto a la Reina Letizia con el objetivo de despedir al contingente médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), conocido como Equipo START (Spanish Technical Aid Response Team). Este grupo se unirá a los rescatistas españoles que ya operan sobre el terreno para atender a los damnificados por la catástrofe.

Durante el acto de despedida, doña Letizia ha transmitido sus mejores deseos a los integrantes del equipo médico ante «la dureza y las dificultades esperables» de la misión. La Reina ha subrayado la respuesta «efectiva» de la cooperación y la ayuda humanitaria de España, destacando «la profesionalidad, el rigor y el cariño» con el que los cooperantes españoles acompañan y ayudan a los afectados en circunstancias críticas. «La sociedad española es muy consciente de ello y os lo agradece», ha manifestado.

Por su parte, José Manuel Albares ha puesto en valor la amplia experiencia de los voluntarios encargados de trasladar «la solidaridad del pueblo español al pueblo hermano de Venezuela» en un contexto que ha calificado de dramático. El Equipo START desplazado está compuesto en esta ocasión por 90 profesionales distribuidos en dos rotaciones distintas. Este contingente tiene la capacidad de ofrecer asistencia médica, de enfermería y psicológica, con un refuerzo específico en traumatología, además de contar con capacidad quirúrgica y de hospitalización en su propio hospital de campaña.

Repatriaciones y nuevas aportaciones económicas

El ministro de Asuntos Exteriores ha anunciado también que este miércoles está programado el aterrizaje en Madrid de un nuevo vuelo de repatriación procedente de Venezuela. La aeronave traslada a un total de 130 pasajeros, de los cuales 92 son ciudadanos españoles. El resto del pasaje está formado por ciudadanos venezolanos, europeos y de otras nacionalidades con las que el Gobierno de España se encuentra colaborando en las labores de evacuación.

En el plano de la asistencia económica directa, Albares ha avanzado que España hará efectiva hoy una nueva contribución de apoyo a Venezuela por un importe de 300.000 euros. Esta partida económica se destinará de forma íntegra al traslado de material de refugio, un suministro considerado de extrema necesidad en estos momentos para la población que ha perdido sus viviendas a causa de los seísmos.

A la despedida oficial del Equipo START en el aeropuerto madrileño también han asistido representantes de las organizaciones no gubernamentales Médicos del Mundo, Save the Children y World Central Kitchen. Asimismo, ha estado presente el director saliente de la AECID, Antón Leis, quien fue sustituido este martes por la diplomática Vitoria Tur Gómez tras ser designado Alto Comisionado Adjunto para Operaciones de Acnur, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.