Los datos de la Aemet revelan que los siete primeros semestres con mayores temperaturas de la serie histórica se concentran en la última década.

MADRID.— España ha cerrado el primer semestre de 2026 como el más cálido desde que se iniciaron los registros oficiales en 1961. Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la temperatura media de este periodo se situó 1,6 grados centígrados por encima de los valores normales para esta época del año.

Este nuevo récord consolida una tendencia de calentamiento acelerado en el país. La propia Aemet ha destacado a través de sus canales oficiales que los siete primeros semestres más calurosos desde el arranque de la serie histórica se han concentrado, sin excepción, en los últimos diez años.

Un mes de junio con registros excepcionales

A la marca alcanzada en el conjunto de los primeros seis meses del año se ha sumado un mes de junio con un comportamiento térmico anómalo. Junio de 2026 se ha posicionado como el segundo más cálido de toda la serie histórica en España, registrando una temperatura media que superó en 3,2 grados los promedios habituales. Este mes solo ha sido superado por el extremo junio del año anterior, 2025.

Desde el organismo meteorológico han advertido de que «el calentamiento de junio es muy claro». Como reflejo de esta situación, los expertos de la agencia han precisado que los trece meses de junio con las temperaturas medias más elevadas desde 1961 se han registrado íntegramente dentro del siglo XXI, lo que evidencia la persistencia e intensidad del cambio climático en el territorio nacional.