El vehículo de pasajeros ha colisionado a primera hora de la mañana en la Rambla Ferran por causas que se investigan, activando la fase de alerta del plan Procicat.

BARCELONA.– Quince personas han resultado heridas de diversa consideración a primeras horas de este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en el centro de Lleida, donde un autocar urbano cargado con pasajeros ha terminado chocando contra la fachada de un inmueble residencial.

El siniestro se ha producido alrededor de las 07:15 horas por causas que todavía se desconocen y que están siendo objeto de investigación. El vehículo pesado de transporte de viajeros ha impactado frontalmente contra la estructura del número 11 de la céntrica Rambla Ferran de la capital leridana, según han informado los Bomberos de la Generalitat de Cataluña.

Despliegue de emergencias en la zona cero

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado de forma inmediata un amplio dispositivo de rescate y asistencia, compuesto por once dotaciones de los Bomberos de la Generalitat. Los efectivos de extinción y salvamento trabajan sobre el terreno para asegurar la zona y colaborar en la evacuación de los ocupantes del autobús.

De forma paralela, el personal sanitario del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se encuentra desplegado en la vía pública atendiendo y estabilizando a la quincena de personas que han resultado afectadas por el fuerte impacto.

Ante la gravedad del suceso y el número de víctimas contabilizadas en los primeros instantes, Protección Civil de la Generalitat ha tomado la medida de activar en fase de alerta el plan de emergencias Procicat. Los servicios de tráfico y emergencias recomiendan evitar la zona afectada mientras se completan las tareas de asistencia médica y la posterior retirada del vehículo de la vía pública.

Quedo a su disposición si necesita ampliar la información conforme se publiquen nuevos partes médicos o actualizaciones sobre el estado de la estructura del edificio.