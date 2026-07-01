El canal gubernamental, adjudicado a la sociedad liderada por José Miguel Contreras, registra su logo oficial y prevé comenzar las emisiones antes del límite legal fijado por el Ministerio de Transformación Digital

La Séptima, el nuevo canal de televisión digital terrestre (TDT) de ámbito nacional y en abierto, ya cuenta con logotipo oficial y calendario definitivo para el inicio de sus emisiones. El nuevo canal gubernamental, cuya denominación comercial será La Sép7ima TV, comenzará a emitir de forma regular el próximo 5 de noviembre. Esta fecha se sitúa diez días antes del límite máximo fijado en las condiciones de la concesión administrativa, establecido inicialmente para el 15 de noviembre de este año.

El proyecto audiovisual ha dado sus primeros pasos formales con la inscripción de la marca y su identidad visual en la Oficina Española de Patentes y Marcas. El logotipo de la cadena se compone de un número siete diseñado mediante líneas en un tono rojo anaranjado, una imagen gráfica que presenta similitudes con la utilizada por La 7, la televisión pública autonómica de la Región de Murcia. En paralelo, el dominio web oficial del medio de comunicación (lasep7ima.es) ya se encuentra activo, mostrando una pantalla provisional con el mensaje «under construction» mientras se completan las labores de diseño y desarrollo del portal.

Adjudicación de la licencia y plazos de la resintonización

El Gobierno central adjudicó la licencia de emisión el pasado 26 de mayo a la sociedad Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo S.L. (SIETE). Esta mercantil está liderada por José Miguel Contreras, conocido por ser fundador de laSexta, asesor mediático del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y mantener un vínculo de amistad con José Luis Rodríguez Zapatero. La tramitación y el lanzamiento definitivo del canal de televisión se precipitaron a raíz de la imputación del expresidente del Gobierno. La adjudicación otorga a la empresa concesionaria una licencia inicial de explotación de quince años, la cual contempla la posibilidad de ser renovada una vez expire dicho periodo.

Para permitir la incorporación de la nueva señal al espectro radioeléctrico nacional, el Ministerio de Transformación Digital, bajo la dirección del ministro Óscar López, ha iniciado las negociaciones pertinentes con el resto de las cadenas de televisión privadas y públicas. El objetivo de estas conversaciones es coordinar el proceso de redistribución de las señales de la TDT y fijar el día en el que los usuarios deberán proceder a la resintonización obligatoria de sus receptores para hacer hueco a la emisión de La Séptima.

Presupuesto, objetivos de audiencia y viabilidad económica

El plan de negocio diseñado para La Sép7ima TV contempla una inversión inicial que oscila entre los 20 y los 25 millones de euros para cubrir los primeros tres años de actividad en el sector audiovisual. La estrategia financiera de la sociedad SIETE persigue alcanzar una cifra de facturación de 40 millones de euros al cierre del ejercicio de 2029, con la meta de situar a la empresa en umbrales de rentabilidad de cara al año 2030.

Para asegurar la viabilidad económica del canal, el proyecto requiere captar una cuota de pantalla mínima del 2%. Sin embargo, los analistas y expertos del sector de las telecomunicaciones muestran cautela y no auguran que la cadena consiga alcanzar el punto de equilibrio financiero en los plazos previstos por la dirección.

En lo relativo al despliegue técnico y la infraestructura operativa, la compañía Toboggan será la encargada de aportar el equipamiento, los platós y el material audiovisual necesario para las instalaciones de producción, un contrato cuyo valor se sitúa entre los 7 y los 8 millones de euros. Respecto a la línea editorial y la estructura de la programación, el propio José Miguel Contreras ha confirmado en declaraciones a la agencia Servimedia que el canal prescindirá de los contenidos en diferido, asegurando de manera tajante que «no habrá nada grabado» y que la totalidad de la parrilla se emitirá en estricto directo.