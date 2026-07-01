Dos décadas después de su implantación, expertos, víctimas y autoescuelas analizan un modelo que ha salvado más de 8.500 vidas pero que muestra fatiga ante conductores con adicciones.

MADRID.– La implantación del carné por puntos en España, de la que hoy se cumplen exactamente veinte años, marcó un antes y un después insoslayable en la seguridad vial y se consolidó como el motor definitivo de una nueva política de tráfico. Aquel 1 de julio de 2006, el país adoptó un modelo que transformó la conducción de un mero trámite administrativo con vigencia indefinida a un derecho condicionado que cada ciudadano debe preservar. Dos décadas y dos reformas después, el sistema celebra su madurez con el mínimo histórico de siniestralidad de la serie estadística, pero abre el debate sobre la necesidad de aplicar una profunda reforma estructural para atajar el problema de los conductores reincidentes.

El punto de partida del sistema se situaba en un escenario socialmente inasumible. En el año 2005, las carreteras españolas se cobraron la vida de 4.442 personas, una realidad trágica que forzó una respuesta legislativa drástica. El impacto del nuevo carné fue progresivo pero contundente: en el año 2012, por primera vez, la cifra de víctimas mortales descendió de la barrera de las 2.000, consolidando una tendencia a la baja que se ha mantenido viva hasta la fecha. Con los datos consolidados más recientes, correspondientes al ejercicio 2025, España registró un total de 1.119 fallecidos en vías públicas; la cifra de siniestralidad más baja de toda su historia, lograda además en un contexto de máximos históricos en los índices de movilidad y desplazamiento.

Un cambio de mentalidad valorado en miles de vidas

Los análisis técnicos refrendan de forma unánime el impacto del permiso por puntos. Según los cálculos facilitados a EFE por la Fundación Mapfre, esta herramienta ha contribuido de forma directa a reducir la siniestralidad general en alrededor de un 10%. Jesús Monclús, director del Área de Prevención y Seguridad Vial de la entidad, traduce este porcentaje en un balance humano sobrecogedor: unas 8.540 vidas salvadas en estos veinte años.

Tomando como referencia el bienio 2005-2006 —periodo de máxima concienciación y debate social previo a la aplicación de la norma—, España registraba una media de 4.273 fallecidos anuales. «Ese 10% de reducción ha supuesto evitar alrededor de 427 muertes cada año», puntualiza Monclús. El experto destaca que el verdadero triunfo del sistema residió en su capacidad para generar un vuelco cultural en la población activa al volante, concienciando sobre la responsabilidad de conservar el saldo inicial de puntos mediante el respeto estricto a las normas de circulación.

La evolución del catálogo punitivo

A lo largo de sus dos décadas de vigencia, el carné por puntos ha sido reformado formalmente en dos ocasiones. La primera de ellas tuvo lugar en 2011, orientada a agilizar el procedimiento sancionador administrativo. La segunda, de un calado político y social mucho mayor, entró en vigor en el año 2022 para penalizar con superior severidad aquellas conductas contemporáneas que se habían revelado como severamente peligrosas.

Esta última actualización elevó de tres a seis los puntos detraídos por la utilización de dispositivos móviles sujetados con la mano durante la conducción, una de las principales causas de distracción mortal hoy en día. Asimismo, el texto incrementó las sanciones por arrojar a la vía objetos susceptibles de provocar incendios o accidentes, por realizar adelantamientos que pusieran en peligro a ciclistas, y por el uso incorrecto del cinturón de seguridad, el casco o los sistemas de retención infantil. La reforma de 2022 también homogeneizó en dos años el plazo necesario sin cometer infracciones para que cualquier conductor pueda recuperar el saldo inicial de 12 puntos, siempre que no se hubiera extinguido por completo.

El desafío inaplazable: los reincidentes crónicos

A pesar del indudable éxito histórico del modelo, las asociaciones de víctimas de tráfico y diversos expertos coinciden en señalar que el sistema actual presenta claras muestras de agotamiento frente a un perfil concreto: el infractor reincidente. Las críticas se centran en aquellos conductores que sufren adicciones crónicas al alcohol o a las drogas y terminan proyectando dicha patología sobre la seguridad colectiva al volante.

Mar Cogollos, presidenta de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme), valora de forma muy positiva la labor de los cursos de recuperación de puntos como un instrumento esencial de «reciclaje» y concienciación vial. Sin embargo, lamenta que el ordenamiento no contemple mecanismos más rígidos para interceptar a quienes reinciden sistemáticamente.

En la misma línea se postula Ana Novella, presidenta de Stop Accidentes, quien defiende que la adicción es un problema de salud pública que desborda la capacidad puramente educativa de las autoescuelas. «No puede ser que veas a la misma persona recuperando puntos de forma reiterada. Cuando la causa de la pérdida es una adicción, por desgracia el problema no se soluciona con el curso. Hay que darle una vuelta de tuerca», considera Novella.

Formación preventiva para toda la sociedad

Desde el sector educativo, el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), Enrique Lorca Sánchez, define la trayectoria del carné por puntos como un punto de inflexión «impresionante» en la historia vial del país, reivindicando el papel crucial de los centros formativos en la impartición de los cursos de recuperación. Lorca señala un dato revelador: la inmensa mayoría de los conductores que asisten a estas jornadas de sensibilización se cuestionan por qué no recibieron una formación de ese calado humanitario en el momento de obtener originalmente su permiso. Ante esto, CNAE aboga por hacer extensivos estos contenidos a todos los alumnos aspirantes.

Por su parte, el Real Automóvil Club de España (RACE) sitúa al carné por puntos en el estrato de las normativas más eficaces jamás aplicadas en el país. No obstante, la organización de automovilistas propone evolucionar el modelo hacia un enfoque de refuerzo positivo. Su propuesta se orienta a que los cursos de conducción segura sirvan no solo para corregir de forma reactiva las conductas de riesgo ya sancionadas, sino también para bonificar e incentivar proactivamente las buenas prácticas de aquellos conductores que demuestren un compromiso constante con la seguridad en carretera.