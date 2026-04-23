La localidad de Seseña se ha visto sacudida este jueves por un nuevo caso de violencia machista. Una mujer de 43 años, identificada como Melissa y de nacionalidad venezolana, ha sido asesinada presuntamente por su expareja, un hombre de 50 años que, tras el crimen, se quitó la vida.

Una madrugada de violencia

Los hechos comenzaron a fraguarse en torno a las 5:40 horas, cuando una vecina alertó de una pelea entre dos hombres en la vía pública. Al llegar al lugar, la Guardia Civil localizó a un joven de 20 años —hijo de la víctima— herido bajo una furgoneta tras haber sido brutalmente agredido y sufrir un intento de estrangulamiento.

Mientras el joven era trasladado al Hospital Universitario de Toledo, una segunda llamada a las 6:00 horas alertaba de los gritos de auxilio de una mujer. No fue hasta que el hijo recuperó la consciencia en el hospital y pudo identificar al agresor como la expareja de su madre, cuando los agentes vincularon ambos sucesos y se desplazaron al domicilio familiar.

Escena del crimen

Al acceder a la vivienda, los agentes hallaron una escena trágica:

La mujer: Presentaba signos de violencia por arma blanca.

Presentaba signos de violencia por arma blanca. El agresor: Fue hallado fallecido por ahorcamiento en la misma vivienda.

Antecedentes y fallos en el sistema

A pesar de que ambos figuraban en el sistema VioGen, el agresor no tenía medidas judiciales en vigor en el momento del crimen. Sin embargo, su historial reciente era alarmante:

Enero 2026: Melissa presentó una denuncia por maltrato psicológico y vejaciones tras iniciar los trámites de divorcio. 12 de abril de 2026: El hombre fue detenido por quebrantamiento de una orden de alejamiento.

Al momento del asesinato, la víctima estaba catalogada con un nivel de riesgo bajo.

Balance de la violencia machista

De confirmarse oficialmente la naturaleza machista de este asesinato, la cifra de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas ascendería a:

17 víctimas en lo que va de 2026.

víctimas en lo que va de 2026. 1.360 desde que comenzaron los registros en 2003.