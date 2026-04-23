BARCELONA – El tramo final de la temporada se le complica al conjunto de Hansi Flick. Las pruebas médicas realizadas este mediodía a Lamine Yamal han confirmado los peores presagios: el joven extremo sufre una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda, una lesión que le obligará a ver el desenlace de LaLiga desde la grada.

Un mes de baja para la estrella blaugrana

Aunque el club no suele facilitar tiempos exactos de recuperación en sus comunicados, fuentes cercanas a los servicios médicos estiman un periodo de baja de entre cuatro y cinco semanas. Con el calendario en la mano, esto significa que Lamine no volverá a vestir la camiseta del Barça en lo que resta de curso 2025/26.

Los partidos que se perderá el canterano son:

LaLiga: Getafe, Osasuna, Real Madrid (El Clásico), Alavés, Betis y Valencia.

El Mundial, la única luz al final del túnel

Pese a la gravedad de la noticia para el barcelonismo, hay un alivio importante para el jugador y para la Selección Española: su participación en el Mundial no corre peligro. Al faltar casi un mes y medio para el debut de España, Lamine llegará recuperado, aunque con el ritmo competitivo justo tras varias semanas de inactividad.

El reto de Flick: Gestionar la «Laminedependencia»

Hansi Flick pierde a su futbolista más desequilibrante en un momento crítico. Aunque el Barça goza de un colchón de nueve puntos en el liderato, la ausencia de los regates y la visión de Lamine obligará al técnico alemán a buscar soluciones de urgencia.

«El vestuario está abatido, pero confía en brindar el título a Lamine», señalan desde el entorno del club.

La buena noticia para el técnico es la inminente recuperación de Marc Bernal y Raphinha, quienes deberán asumir el liderazgo de un equipo que, pese a los contratiempos, sigue siendo el máximo favorito para alzar el trofeo liguero. Los servicios médicos han pedido «máxima cautela», recordando que el bíceps femoral es un músculo traicionero en jugadores explosivos, por lo que no se forzará lo más mínimo su regreso.