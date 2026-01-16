

La segunda y última jornada de huelga convocada por los médicos para reclamar un marco regulatorio propio ha concluido este jueves con un seguimiento desigual y, en algunas comunidades, muy limitado, según los datos facilitados por las consejerías de Sanidad. En otras regiones, sin embargo, la participación ha superado el 20 %, mientras que los sindicatos elevan esas cifras hasta el 85 % en determinados territorios.

El paro, impulsado por la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), estaba dirigido a los médicos de Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias, así como a los profesionales de Atención Primaria de toda España.

Las cifras oficiales sitúan el seguimiento en torno al 10 % en la Comunidad de Madrid, el 20 % en Euskadi y el 22 % en Galicia. En contraste, los sindicatos convocantes aseguran que la participación ha sido notablemente superior en hospitales y centros de salud, llegando a ser mayoritaria en algunos casos.

En comunidades como La Rioja, el impacto ha sido prácticamente simbólico, con solo tres médicos que secundaron la huelga el miércoles y dos este jueves. En Ceuta y Melilla, el seguimiento fue de uno y ningún profesional, respectivamente, según datos oficiales.

El objetivo de la protesta es exigir un estatuto marco específico para los médicos, diferenciado del que regula al resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud, actualmente en negociación con el Ministerio de Sanidad para su reforma.

Incidencia desigual por comunidades

En la Comunidad de Madrid, la primera jornada de huelga provocó la suspensión de unas 300 cirugías, 650 pruebas diagnósticas y dejó sin atender a cerca de 7.600 pacientes en consultas. El seguimiento global se situó entre el 9,5 % y el 10 %, cifras que este jueves se han mantenido “prácticamente idénticas”, según la Consejería de Sanidad.

El sindicato médico Amyts, por su parte, ha calificado el seguimiento de “alto” y ha denunciado la imposición de servicios mínimos “máximos”, que alcanzaron el 100 % en algunos ámbitos. Tras la manifestación del miércoles, en la que participaron unos 400 colegiados, los médicos se concentraron este jueves frente al hospital La Paz para reiterar sus demandas, al grito de “Estatuto, Europa lo tiene, España lo quiere”.

En Cataluña, más de un millar de médicos volvió a salir a la calle en Barcelona para reclamar un marco propio de negociación con la Generalitat. Metges de Catalunya cifró el seguimiento en un 53 %, frente al 7,3 % estimado por el Govern. Según el sindicato, Barcelona lideró la participación, seguida de Girona, Tarragona y Lleida.

En Euskadi, el 20,67 % de los médicos del turno de mañana del sistema público secundó la huelga, un dato que coincide tanto para Osakidetza como para el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y que supone un ligero aumento respecto a la jornada anterior.

Galicia registró un seguimiento del 22,7 % en el turno de mañana, según la Xunta, con una mayor incidencia en la atención hospitalaria que en primaria. El sindicato O’Mega, no obstante, eleva el respaldo al 85 % en hospitales.

Acuerdo en Asturias

En Asturias, donde el seguimiento oficial se situó en el 12,14 %, el Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa) y el Servicio de Salud del Principado (Sespa) alcanzaron un acuerdo que pone fin a la huelga en la comunidad.

El pacto contempla la flexibilización de las guardias para evitar jornadas superiores a doce horas, una reducción del 60 % en la penalización por falta de exclusividad, mejoras salariales para los médicos internos residentes (MIR) y la rebaja de las agendas en Atención Primaria.

Este acuerdo autonómico se suma a las reclamaciones que otros sindicatos, como Metges de Catalunya, plantean para avanzar en negociaciones propias mientras continúa el debate a nivel estatal sobre el futuro estatuto médico.