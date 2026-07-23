Se informa que, conforme a los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado la nueva edición del sorteo de La Primitiva correspondiente al jueves 23 de julio de 2026. La extracción y registro de la combinación ganadora se han realizado por los procedimientos establecidos por la entidad organizadora. La presente comunicación recoge exclusivamente los números oficiales comunicados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para dicha fecha.

04, 17, 20, 31, 34, 47 Complementario: 13 Reintegro: 9 Joker: 3768734

Escrutinio y categorías de premios de La Primitiva

En el escrutinio del sorteo de La Primitiva celebrado el jueves 23 de julio de 2026 se aplicarán las categorías de premios previstas por la normativa vigente del juego. A efectos informativos, las categorías se describen a continuación:

Especial: 6 aciertos más reintegro.

Primera categoría: 6 aciertos.

Segunda categoría: 5 aciertos más complementario.

Tercera categoría: 5 aciertos.

Cuarta categoría: 4 aciertos.

Quinta categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia del número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Primitiva se juega eligiendo 6 números entre el 1 y el 49. Los sorteos se celebran los jueves y los sábados. La apuesta sencilla tiene un coste de 1 € por apuesta y por sorteo. Adicionalmente, puede optarse por la inclusión del complemento Joker, que se comercializa como juego asociado y cuenta con numeración propia, en este sorteo identificada como 3768734. Las modalidades y opciones disponibles se rigen por las condiciones establecidas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los boletos premiados deberán ser presentados en los canales habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para su cobro. El plazo para exigir el cobro del premio será de 90 días naturales contados desde la fecha del sorteo. En materia fiscal se estará a lo dispuesto por la normativa aplicable, con sujeción al umbral exento vigente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo de La Primitiva es organizado y supervisado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La periodicidad habitual de este sorteo se establece en dos celebraciones semanales, los jueves y los sábados, conforme a las bases reguladoras del juego.

Verificación oficial

La verificación de los resultados deberá realizarse exclusivamente en la información oficial proporcionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para consulta, se remite al enlace oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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