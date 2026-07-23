Se ha celebrado la nueva edición de EuroDreams el jueves 23 de julio de 2026. Los datos difundidos han sido facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se han registrado de forma oficial en el acto del sorteo. Se comunica la combinación ganadora correspondiente a la fecha indicada y se informa sobre las condiciones generales de juego, los criterios de cobro y la vigencia de los plazos administrativos.

Se detalla a continuación la combinación extraída en este sorteo:

03, 04, 17, 21, 31, 33

Número Sueño: 2

Escrutinio y categorías de premios de EuroDreams

Se indica que la estructura de premios de EuroDreams contempla distintas categorías en función de la coincidencia de los seis números y del número Sueño. Se recuerda que el primer premio consiste en 20.000 euros mensuales durante 30 años, conforme a la modalidad de pago establecida por el organizador. La relación completa de categorías, importes y condiciones se encuentra registrada en la información oficial suministrada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se establece que en EuroDreams se seleccionan seis números entre el 1 y el 40, junto con un número Sueño entre el 1 y el 5. Los sorteos de esta modalidad se celebran los lunes y los jueves. Se especifica que el precio de la apuesta sencilla es de 2,50 euros. Se recuerda que la combinación ganadora para el sorteo celebrado el jueves 23 de julio de 2026 queda consignada en este comunicado conforme a los datos oficiales.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se informa que los administradores de premios y las oficinas autorizadas serán los canales habilitados para el cobro de los importes. Se dispone que el plazo máximo para la presentación y cobro de los billetes premiados será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Asimismo, se comunica que las retenciones fiscales se aplicarán de acuerdo con la normativa vigente; se recuerda el umbral exento establecido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que actualmente se sitúa en 40.000 euros para premios, por debajo del cual no procede retención.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se indica que EuroDreams es gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para otros juegos gestionados por organismos distintos, como los organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), se remite a los canales oficiales de cada operador. La periodicidad de EuroDreams se mantiene en dos sorteos semanales, los lunes y los jueves.

Verificación oficial

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