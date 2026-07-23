Se informa, por medio de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), sobre la nueva edición del sorteo celebrada el jueves 23 de julio de 2026. Se comunica que la extracción correspondiente a dicha fecha ha dado como resultado los números que se detallan a continuación. Los datos han sido facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se ofrecen en este texto con carácter informativo y administrativo. Se recuerda que la única lista oficial válida será la publicada por la entidad organizadora.

Super 11: 15, 16, 21, 23, 25, 30, 33, 40, 42, 43, 46, 47, 50, 55, 61, 64, 66, 70, 73, 84

Triplex de la ONCE: 595

Escrutinio y categorías de premios de la ONCE

Se indica que, para el sorteo del jueves 23 de julio de 2026, el escrutinio oficial ha sido facilitado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). A continuación se desglosan los productos comunicados:

Super 11

Se declara como combinación ganadora la formada por los números indicados en el apartado superior. Se especifica que el premio corresponde al último sorteo del día (21:15). Los resultados y las categorías de premios se podrán comprobar en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo para el canje de los premios será de tres meses desde la fecha del sorteo (90 días naturales).

Triplex de la ONCE

Se comunica que el número agraciado en el Triplex de la ONCE es el 595, asignado al último sorteo del día (21:15). La comprobación de premios podrá efectuarse en los puntos de venta autorizados y mediante la información oficial publicada en JuegosONCE. El plazo de canje será de tres meses (90 días naturales) desde la fecha del sorteo.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se indica que la mecánica de cada producto, sus modalidades de apuesta y el coste del boleto son regulados y publicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). La información detallada y las condiciones particulares de participación se encontrarán en la normativa y en la documentación oficial facilitada por la entidad organizadora.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se informa que el procedimiento para el cobro de premios deberá seguir las instrucciones establecidas por la ONCE y que el plazo para el cobro será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Las retenciones fiscales serán aplicadas conforme a la normativa vigente; el importe exento será el fijado por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es la entidad organizadora de los productos citados. Se distingue esta competencia de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), responsable de otros juegos nacionales. La información sobre periodicidad y horarios es publicada por la ONCE en sus canales oficiales.

Verificación oficial

Los premios podrán ser verificados en puntos de venta autorizados y en la página oficial de la ONCE. Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)