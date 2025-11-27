El 26 de marzo de 2021, el ex ministro José Luis Ábalos visitó Mallorca e Ibiza para formalizar acuerdos, pero la agenda oficial se vio marcada por una reunión secreta con la presidenta balear, Francina Armengol, y Koldo García, de la que no se conocen detalles hasta ahora.

El último acto de servicio del exministro socialista José Luis Ábalos en Baleares ha quedado marcado por una reunión secreta que se celebró en el despacho de la presidenta del Govern, Francina Armengol. Aquel 26 de marzo de 2021, Ábalos estaba en Mallorca e Ibiza para firmar acuerdos relacionados con el Ministerio de Transporte en materia de vivienda y para supervisar las obras de rehabilitación del Baluard del Príncep en Palma. La visita parecía una más, dentro de la rutina de actos oficiales de los miembros del Gobierno, pero al final del día, Ábalos se reunió en privado con Armengol y Koldo García, en una cita sin público ni documentación oficial.

Esa reunión, que no fue registrada con imágenes ni detalles específicos, solo se conoció años después, cuando la actual presidenta del Govern balear, Marga Prohens, reveló su existencia durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, en el marco de la investigación sobre el caso Koldo. Según el registro del Consolat de Mar, sede del Govern balear, esta reunión tuvo lugar después de que el Govern ya supiera que las mascarillas compradas a la trama de Soluciones de Gestión eran defectuosas. Estas mascarillas, adquiridas meses antes, permanecen almacenadas en Mallorca sin haber sido utilizadas, lo que añade un nuevo capítulo de incertidumbre a la gestión del material sanitario durante la pandemia.

La presidenta Armengol ha sido criticada por no ofrecer detalles sobre el contenido de esta reunión. Durante años, ha sostenido que no conocía a Koldo García más allá de su rol como acompañante de Ábalos en sus visitas a Palma, pero en los últimos meses se han conocido mensajes personales enviados por Koldo a la entonces presidenta, en los que usaba expresiones como «Cariño, te mantengo informada» y «Te voy a querer siempre». Estos mensajes contradecían la versión oficial de Armengol, quien negó tener una relación más estrecha con el imputado en el caso Koldo.

Por su parte, la visita de Ábalos a Baleares, que parecía ser un acto protocolario y poco relevante, se ha convertido en un tema de debate político y judicial, poniendo en tela de juicio las relaciones entre altos cargos del PSOE y las implicaciones de sus decisiones durante la pandemia.

El 27 de marzo de 2019, Ábalos también estuvo en Baleares, esta vez para un mitin electoral en apoyo a los candidatos socialistas, como Armengol y José Hila. En esa ocasión, estuvo acompañado por Koldo García y Rubén de Aldama, hermano del actual investigado Víctor de Aldama.